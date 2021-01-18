NOW早報／爽拿全聯2袋暖暖包！店員秒吐3字　婆媽全驚呆

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原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「今天下午去逛全聯的時候，到櫃檯結帳竟然發現桌上有暖暖包？簡直如獲至寶！話不多說馬上就拿2袋，結果下秒後面排隊小姐也拿三袋，店員就說『賣完了』，原來只有5袋....真是有夠幸運。」
貼文一出，網友紛紛回應「真的太幸運了，我完全買不到」、「全聯怎可能有....根本沒看到」、「我已經放棄找尋暖暖包了，賣場也搶不贏別人」、「可以買樂透了」、「我們這裡暖暖包剛出來時還看過，寒流一來就再也沒出現過了，只剩一堆口罩在櫃台」、「我這邊都只剩下口罩了....根本看不到暖暖包」、「好幸運，真的可以去買樂透了」。
今日天氣／冷氣團持續發威！清晨低溫下探個位數
受到強烈大陸冷氣團持續發威，從昨天晚上到今（18）日清晨是這波冷空氣最強的時候，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚偏冷，有10度以下氣溫發生的機率。其中，新北市亮起橘色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機會；高雄以北、宜花地區及金門縣則亮黃燈，也有10度以下低溫發生機會。
氣象局表示，今天各地明顯水氣減少，北台灣轉為乾冷，高溫在15度上下，竹苗約16、17度、花東約17到19度，僅中南部回溫較為明顯，高溫約21、22度；週二起強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，週三以後全台各地高溫普遍都有都有20度以上。
罷免案通過！王浩宇首吐露「心聲」：我不怪任何人
日前，民進黨桃園市議員王浩宇罷免案投票，最終以同意8萬4582票罷免通過。而他本人則在昨（17）日首度於私人臉書上發聲，「是我不夠努力，我不怪任何人」。
王浩宇也吐露心聲，「我很好，昨晚睡得很好，終於能放下近期龐大的壓力。是我不夠努力，不怪任何人。抱歉，各位加油的訊息太多，無法一一回覆。後續，我會努力經營好夥伴關係、好好照顧員工，當然，也會把一些時間留給自己，檢討、反省，繼續為台灣努力。衷心感謝」。
案852護理師警覺性低 陳時中坦承：檢討SOP
北部某醫院院內感染昨（ 17 ）日又新增一名確診個案（案 856 ），與案 838 為同一醫院醫師，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因案 856 與案 838 分別在不同休息室，是因為案 852 確診才針對匡列的 265 名醫院人員進行二採，案 856 才在今日檢出陽性確診，未來會以本次事件為參考，訂定院內感染相關 SOP ，對密切接觸者的定義都要再檢討。
但案 856 第一時間被列為「自主健康管理」，對於院內 SOP 是否有檢討必要？陳時中坦言，將訂定院內感染相關 SOP ，這次事件是很好的檢討機會；未來對密切接觸者的定義都要再檢討，任何可能的接觸者只要有接觸機會，就要停止上班並找適當時間採檢，有相關症狀也要立刻報告，其他人有任何相關症狀也都要先停止上班。
橫綱凱咪「遭洋男推下樓」怒控疏失 高鐵：證據送交警方
網紅「橫綱凱咪」日前遭一名身高超過190公分的白人男子，推下高鐵手扶梯，橫綱凱咪16日再度發文控訴高鐵疏失，不滿高鐵拒絕她進月台模擬案發經過，也質疑為什麼手扶梯最危險的地方會是監視器拍攝死角，對此，高鐵公司昨（17）日表示已配合公權力調查，「保存相關證據送交警方偵辦中」。
對此，高鐵公司表示每個車站都有警察駐守，旅客去報警，理論上不會不配合公權力調查，另外，監視器拍攝角度都有特殊考量，個案反應的問題內部會再進行了解，「本案旅客已向鐵警報案，高鐵公司已保存相關證據送交警方偵辦中，相關案情以警方說明為主」。
羽球／不捨！首站收亞軍 戴資穎輸球道歉：身體不太舒服
超級1000系列的泰國羽球公開賽，我國世界球后昨（17）日出戰女冠軍賽，但比賽途中面露痛苦表情，最終遭西班牙前球后Carolina Marin直落二擊敗，收下亞軍，賽後小戴發文道歉，並表示身體不適，令人不捨。
小戴前四輪表現都相當精彩，皆以直落二勝出，今天對決馬琳感覺失常，多次被拍到表情痛苦，不時用手摸著腹部，身體似乎出現狀況；賽後小戴Instagram限時動態寫下，「對不起，身體不太舒服，沒辦法好好發揮，盡力了」據了解，近日出現過敏症狀，導致今天在場上喘不過氣。（編輯：張嘉哲）