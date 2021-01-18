權力即將交接 彭斯籲拜登政府：永遠對中國保持警覺
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-18 06:30:23
美國將於本月20日進行新舊政權交接，外界普遍關注川普(Donald Trump)4年來的抗中政策，是否會在拜登上任後被扭轉。美國現任副總統彭斯(Mike Pence)呼籲即將走馬上任的拜登(Joe Biden)，應對中國「永遠保持警戒」，以捍衛美國的盟邦和夥伴。
綜合外媒報導，彭斯當地時間16日赴加州勒摩爾海軍航空站（Lemoore Naval Air Station）參訪，在對現場軍兵發表談話時，彭斯提到印度洋-太平洋地區局勢，強調自由、開放的印太地區對美國的繁榮、安全，乃至全世界的自由活力而言，都是不可或缺的，為了確保自由能延續，美國人應永遠保持警覺。彭斯也表示，中國定意要透過軍事挑釁、債務外交等手段，擴張其在區域內的優勢，呼籲即將上任的拜登政府，面對中國須堅持到底，繼續挺身對抗中國的侵略和貿易不當行為，堅定支持自由開放的印太地區，把美國及盟邦的自由擺在首位。
有關報導指出，在彭斯發表上述談話前不久，川普政府剛解密中國對印太國家威脅加劇下的美方戰略，擬聚焦在強化印度、日本、韓國和澳洲的軍力，以助美國抗衡中國。對於美國政府其他政策成績，彭斯也讚許川普任內不只促使北大西洋公約組織（NATO）成員國提高軍費，使北約預算增加逾1300億美元之外，還促成4個阿拉伯國家與以色列建交等。