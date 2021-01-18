土地公廟泡麵吃到爽！男怨「一堆人浪費」 老饕反揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 06:33:56
南投縣中寮鄉石龍宮以「泡麵土地公」聞名，其最大特色在於，信徒都會帶整箱泡麵到該廟參拜，並將泡麵留在廟中，而廟方也會提供這些免費的泡麵給香客們食用。不過，近日就有網友抱怨「怎麼免費給大家吃的，大家卻還是浪費食物」貼文引發熱議。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「在台灣這個國家城市裡，你有東西食物可以吃，真的算是一件很幸福的事情，真的不要再亂浪費食物了，老天爺賜給我們食物吃，已經對我們很好了，尤其是在小公廟，能有免費的麵食，真的要對土地公表達感謝，拜託大家。」只見貼出的照片當中「一個層櫃上面滿滿的泡麵，旁邊還有告示牌寫著，歡迎大家免費食用泡麵，只不過畫面一轉，一旁過濾泡麵的廚餘槽裡頭，有大量的麵條，可見有許多人沒吃完就將泡麵倒掉，看起來非常浪費」。不過，貼文一出，網友紛紛回應「其實那些廚餘只是泡麵的湯底跟麵屑而已啦...」、「那些廚餘就是一些麵屑跟湯而已.........」、「太多人在吃，剩下麵渣一直倒一直倒很快就會像照片中這樣」、「是信徒太多，一人一點麵渣就會這樣，其實沒浪費啦」、「幾百碗的渣渣就會很驚人，不用太緊張，沒什麼人敢在廟裡浪費食物啦」。（編輯：張嘉哲）