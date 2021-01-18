中國疫情燒！吉林「超級毒王」1傳143 培訓課程惹禍
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-18 07:46:59｜2021-01-18 07:51:12
中國的新冠疫情復燃，多地近日都傳出本土感染病例，其中吉林省就出現1名「超級毒王」，據悉已直接或間接造成143人感染，禍源則是其無症狀期間舉辦的培訓課程，導致一堆人中招。
綜合陸媒報導，吉林省衛健委16日通報，聲稱有1名染病男子造成81人感染，到了17日官方更宣布，當地另外62名無症狀感染者，竟然也跟該名「超級傳播者」有關，不是上過他的培訓課，就是有家人因上課感染而被傳染。報導指出，吉林省這名45歲的林姓男性，案號為「無症狀感染者3」，是當地本波疫情爆發的關鍵人物，他來自黑龍江省哈爾濱市呼蘭區，是名個體營銷人員。吉林官方認為，因林男多次往返吉林通化和公主嶺2地授課，加上沒有症狀，在密閉空間對多人進行教課，導致大量民眾短時間內被傳染。
由於疫情傳播迅速，加上農曆新年就要到了，有關事件也引起不少中國網友的不滿，紛紛質疑培訓課程的舉辦是否違規，並憂心這波感染者多為60歲以上的老年人，健康風險恐怕更高。
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