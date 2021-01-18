股匯兩樣情！台股一度大跌近300點、台幣升逾5角見27字頭
記者顏真真/台北報導
2021-01-18 09:48:50
美股4大指數全面收黑，台股今（18）日早盤開紅後，在賣壓湧現下，隨後也翻黑，台積電同樣開高後翻跌，大盤跌幅亦持續擴大，一度大跌近300點，下探15320.97點，在逢低買盤承接後，跌幅目前縮小至110餘點，不過，新台幣兌美元早盤持續升值，一度來到27.975元。強升了5.05角。
在川普執政最後一周，儘管美國總統當選人拜登推出大規模振興經濟計畫，還是無能扭轉華爾街悲觀情緒，美股4大指數全面收黑，其中道瓊工業指數終場下跌177.26點，跌0.57%，收在30814.26點；標普500指數下跌27.29點，跌幅0.72%，收在3768.25點；那斯達克指數更跌了114.134點，跌幅0.87%，收在12998.504點；費城半導體指數下跌62.87點，跌幅2.06%，收在2992.77點。台股今日早盤以15676.45點、上漲60.06點開出，「護國神山」台積電開盤亦上漲逾1%，以608元開出，但包括鴻海、大立光、台達電等電子權值股不給力，加上傳產股更是軟趴趴，大盤在不敵賣壓之下，由紅翻黑，台積電隨後亦翻跌，大盤跌幅更一度擴大近300點，目前最低下探15320.97點，大跌295.42點，後來跌幅收斂，目前跌110餘點。
在類股表現上，各類股目前幾乎都跌，其中傳產的航運股跌逾4%，鋼鐵、玻璃陶瓷類股跌逾3%，其餘電器電纜、造紙、觀光、油電燃氣、塑膠、電機機械類股跌幅也超過2%，而電子類股的光電、電腦及週邊設備股亦跌逾1%，半導體目前跌0.45%左右，金融股也跌近1%。就個股觀察，台積電以608元漲1%開出後，隨後也不敵賣壓翻跌，鴻海、聯發科、聯電、大立光也跌逾2%， 台達電更跌逾4%，倒是力成、研華逆勢漲逾1%，金融類股除中壽目前小漲，其餘也是綠油油，而航運股的長榮更跌逾6%，萬海也跌超過3%，其餘長榮航及華航亦跌逾2%。