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全球疫情未歇　英變種病毒已入侵超過50國

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-18 09:01:11

▲由於新冠疫情加上變種病毒肆虐，近日英國首都倫敦，即便是在原本熙來攘往的金融區，街頭都顯得十分冷清。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於新冠疫情加上變種病毒肆虐，近日英國首都倫敦，即便是在原本熙來攘往的金融區，街頭都顯得十分冷清。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎在各地陸續出現變種，讓各國的抗疫之戰更加棘手。有外媒統計，全球已有至少50個國家發現英國變種病毒「B.1.1.7」的蹤跡，由於傳染力更強，料將為醫院帶來更多壓力，也讓疫苗接種的必要性更急迫。
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根據《紐約時報》報導，英國是歐洲大流行期間受害最嚴重的國家之一，去年12月14日，英國官方宣布檢測到科學家稱為「B.1.1.7」的變體，很可能是導致英國東南部地區病例激增的原因，震驚全球，也紛紛遭到入境封殺。
雖然尚無證據證明，變異體的致死或重症率比原先的病毒株高，但光是傳染力增加，就足以令瀕臨超載的醫療體系雪上加霜，大規模的疫苗接種行動也顯得更加急迫。

目前，全球已有超過50個國家檢測到英國變種病毒病例，瑞士伯恩大學的分子流行病學家艾瑪．霍德克羅夫特(Emma Hodcroft)認為，除了英國和愛爾蘭之外，對多數歐洲國家來說，英國變種病毒的盛行率預計仍在5%以下，不至於對病例總數造成太大的改變，而且「即使沒有變種病毒出現，確診病例也在快速增加，在各地病例激增的情況中，似乎與變種無直接相關。」

持相反意見的專家則警告，B.1.1.7病毒株對全球的威脅不可輕視。美國的聯邦衛生專家甚至推估，B.1.1.7很可能在今年3月前，成為全美境內主要流行的病毒株，目前美國已有17州出現相關病例。此外，至少有其他3種令人擔憂的變種病毒，已分別在南非和巴西被發現。

為了減輕可能的影響，歐洲許多國家都已祭出更嚴格的防疫措施，包含法國、德國、義大利在內，都已採取宵禁或關閉學校，並取消出現變種病毒流行之國家的航班。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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