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醫護染疫！李艷秋提「4質疑」：指揮中心真以為自己是神

編輯中心/綜合報導

2021-01-18 09:12:44｜2021-01-18 09:12:48

陳時中
▲近來北部某醫院擴大感染，昨（17）日又新增1確診，對此，媒體人李艷秋提出「4質疑」，並怒譙指揮中心。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎肆虐，北部某醫院擴大感染，繼16日新增1例同醫院工作之護理師後，昨（17）日中央流行疫情指揮中心公布，又新增1例確診病例，為同一醫院之醫師。對此，資深媒體人李艷秋在臉書提出「4大質疑」，並怒譙指揮中心，「台灣防疫有成績，民眾配合是最大原因，指揮中心不要在官威和內宣外宣的頌聲中，真的以爲自己是神了！」

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李艷秋以「四名醫護染疫確診」為題發文，她列出4問題，包括：1.還在「北部」某醫院喔？訊息公開透明很難嗎？2.明知ㄧ採陰有可能二採陽，醫護都依然正常上班上課購物，是拿社區感染開玩笑嗎？3.公布足跡可以不要雙重標準嗎？綠的可，藍的不可，荒唐！4.説好的疫苗呢？印度都開始接種了，我們的疫苗在哪裡？

李艷秋認為，資訊透明，就沒有謠言滋生的空間，越是遮遮掩掩，越容易引發社會對政府是否有弊的疑慮。她更直言「台灣防疫有成績，民眾配合是最大原因，指揮中心不要在官威和內宣外宣的頌聲中，真的以爲自己是神了！」（編輯：許苡晴）

▲李艷秋臉書全文。（圖／翻攝自李艷秋臉書）
▲李艷秋臉書全文。（圖／翻攝自李艷秋臉書）
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