全球只剩台灣很安全？牙醫曝美國「煉獄慘況」：只能等死
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 09:24:24
昨（ 17 ）日中央流行疫情指揮中心宣布，北部某醫院院內感染又新增一名確診（案856），與案838為同一醫院醫師，消息一出再度引發國人高度關注。不過，牙醫師史書華昨在臉書貼文提到，整個地球就只有台灣這麼安全，全要歸功於醫療、防疫人員，以及全民的努力，同時透露美國目前「煉獄慘況」，直言「很多原本能救的人都只能放著讓他們等死」。
史書華表示，想提醒一下大家，台灣很安全，但是整個地球就只有台灣這麼安全，靠的是醫療人員、防疫人員的努力，以及全民的防疫意識。接著提到美國染疫人數已經超過台灣人口，死亡人數快破40萬人，醫療體系瀕臨崩潰，醫療人員崩潰到極點，坦言「很多原本能救的人都只能放著讓他們等死，根本煉獄！」
史書華希望在台灣的人，給自己跟辛苦工作的同仁鼓勵，台灣不只是No.1，目前根本是地球上的淨土，呼籲「請大家繼續戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，一線的醫護防疫人員依然在前線保護大家，也請大家給我們支持跟幫助」。
文末力挺站在第一線的醫護人員，狠酸「至於扯後腿的那些人，快去你心之所嚮的任何地方，或是去天國也行，總之台灣這麼差，你們留在這真的委屈」。（編輯：賴詠璿）
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