辦年貨超划算！大潤發滿額贈現金抵用券　再抽人氣電玩

距離過年不到一個月時間，許多人也開始準備採買年貨，其中又以量販店可以一次購足所有需求最為方便，大潤發即日起至1月27日止，推出「金牛有購發」優惠促銷活動，除了點數可100%折抵之外，不同類型品項也祭出滿額送現金抵用券，活動期間登錄發票，還可抽最夯的人氣電玩，包括市面上現貨買不到的PS5及超夯的任天堂Switch。

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▲民眾已開始陸續採買年貨（圖／記者拍攝）

× ▲民眾已開始陸續採買年貨（圖／記者拍攝）

大潤發貼心地在賣場內設立不同的年貨專區，包括年節禮盒、布置用的春聯紅包擺飾、大掃除需要的清潔用品、尾牙贈品小家電、喜氣洋洋的花卉盆栽、當然免不了團圓飯要準備的各式乾貨、臘腸、海產、肉品、新鮮蔬果，還有各種豐盛年菜，無論是佛跳牆、雞湯、紅燒蹄膀、海鮮羹等，加熱即可食用，對於忙碌的上班族來說，逛一趟就能搞定所有採買清單，非常方便。

▲大潤發貼心地在賣場內設立不同專區，各式年貨禮盒、清潔布置一次買齊，滿額還有現金折抵券，方便又划算。（圖／記者拍攝）

× ▲大潤發貼心地在賣場內設立不同專區，各式年貨禮盒、清潔布置一次買齊，滿額還有現金折抵券，方便又划算。（圖／記者拍攝）

在價格上，大潤發不僅打出實惠價格，更推出滿額贈現金折抵券活動。例如冷凍水產單筆滿888元即贈100元現金抵用券，大掃除商品單筆滿500元贈50元現金抵用券，年菜滿1388元即贈90元現金抵用券，嬰兒、成人紙尿褲單筆滿1000元贈100元現金抵用券；家電類則推出現折優惠，3C電子商品及小家電單筆滿3000元現折200，冰箱、洗衣機、清淨機、電視、空調、除濕機等單筆滿5000元現折500元，利用年前期間，正是為家中除舊布新、添購新家電的好時機。





此外，大潤發也與多家銀行合作，推出刷卡滿額禮活動，無論是單筆滿額，或是分期付款，皆可獲得刷卡金或提貨券不等的優惠，大潤發自家聯名信用卡，活動期間單筆刷卡滿3500元，即贈100元大潤發現金抵用券，滿8800元再加贈200元現金抵用券，鼓勵更多消費者改以非現金支付，不僅優惠，防疫更安全。

優惠活動期間，記得加入大潤發官方LINE帳號，拍照上傳消費滿500元發票，即可獲得一組抽獎序號，大潤發這次大手筆以多台人氣電玩作為獎品，頭獎一次提供7台市面上現貨搶不到的SONY PlayStation 5主機，二獎也有20台任天堂Switch主機，買得越多，抽獎機會越高，抽中全家一起玩，今年過年更歡樂！