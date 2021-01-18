嚴防疫情、暴力示威　拜登總統就職典禮打破百年傳統

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綜合美國媒體報導，由於COVID-19疫情，過去開放讓一般民眾入場觀禮的國家廣場（National Mall）將不對外開放，今年民眾必須待在家中觀賞典禮轉播，除了傳統電視，拜登就職委員也會將在YoTube和Twitch平台上直播宣誓、就職儀式。而以往在就職日舉行的慶祝活動，例如賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）遊行、就職舞會也將暫停，拜登的幕僚團隊表示，今年就職典禮相關的活動將會以類似去年民主黨全國代表大會的形式舉行。
拜登就職委員會先前宣布，將會在國家廣場週遭架設公共藝術，多個街區將展示共19萬1500面美國國旗和56展燈柱，代表美國各州以及地區，這些旗幟也代表了全美各地無法出席就職典禮的民眾。為控制出席人數，往年就職委員會會向國會議員發放20萬張入場票，但今年國會議員只會收到2張票：一張給議員本人，另一張給出席伴侶。
除了疫情考量，由於1月6日的國會暴動，當局也大幅加強維安力度。美國國防部先前批准2.5萬名國民衛隊士兵前往華盛頓特區協防，當地警局也調動約3800名警力，在典禮周遭設置檢查哨、路障控制人流和車輛進出。
川普也打破152年來的傳統拒絕出席典禮，成為美國史上第4位拒絕參與總統就職典禮的卸任總統。過去作為和平權力交接的慣例，卸任總統會在就職日上午，邀請繼任總統至白宮，一同搭車前往典禮，但川普先前已表示不會出席。
美國媒體引述內部消息報導，川普計劃在馬里蘭（Maryland）安德魯斯空軍基地舉行自己的「卸任典禮」，包括紅地毯、樂隊儀隊，以及21聲禮砲。「卸任典禮」結束後，川普將最後一次搭乘總統專機「空軍一號」前往佛羅里達州。
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