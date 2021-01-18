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不怕院內感染！醫院提前布局　推智慧防疫機器人

記者劉雅文/台北報導

2021-01-18 11:06:56｜2021-01-18 11:56:15

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▲防堵院內感染，各家醫院都嚴正以待。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情越演越烈，桃園出現首例醫師院內染疫後，也接連爆出院內群聚的消息，為了防堵疫情，各家醫院也加強院內防疫，新光醫院跟台大也合作，進行防疫創新科技的合作，推出智慧防疫機器人。
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台大機械系教授黃漢邦表示，防疫機器人具備空間辨識能力，能自動對物體與行人避障，多種感測器可以感知二氧化氯濃度，藉由遙控或是自動規劃路徑，來伸展機器手臂，做出扇形消毒液噴灑，還有手勢自動辨識系統，可以透過感應做出噴射、消毒的動作。
▲新光醫院與台大合作，推自動智慧型防疫機器人。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲新光醫院與台大合作，推自動智慧型防疫機器人。（圖／記者劉雅文拍攝）
 

新光醫院感染科主任黃建賢表示，院內環境消毒最重要，因為門把、冰箱、床欄都可能有病毒，透過研究合作，可以在不使用人力之下，達到空間自動消毒，尤其鎖定病毒量大的定點，像是把手、鍵盤等，用自動化消毒，減少人員的接觸，來達到很好的環境消毒。

另外，針對較大範圍的區域，則是透過超重力氣態二氧化氯機器高效滅菌，台北科技大學化工系教授陳奕宏就提到，研究發現用氣態二氧化氯作為消毒劑，透過氣體室內循環擴散，確保氣體擴散到整體室內，包括紫外光照不到的死角，就能充分消毒。

專家強調，因為二氧化氯是一種綠色消毒劑，主要用於消滅環境中有害微生物，包括細菌、病毒和真菌，使用上安全，也可效，可廣泛用於食品消毒。因應新冠肺炎疫情，實驗室也進行負壓隔離病房的滅菌實驗，透過氣體擴散消滅孢子箘、大腸桿菌等來做驗證，且透過機器人不需要人員進入，只需要在外面監測、啟動，也相對降低院內感染風險。

未來，因應疫情，可以針對醫院高感染風險的環境，像隔離病房、檢體實驗室等，可以以低濃度氣態二氧化氯（0.1ppm），有效減少醫護、醫事，與清潔人員飛沫感染的風險。

▲超重力氣態二氧化氯，在負壓隔離病房與檢驗室中，可以達到高效滅菌。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲超重力氣態二氧化氯，在負壓隔離病房與檢驗室中，可以達到高效滅菌。（圖／記者劉雅文拍攝）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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