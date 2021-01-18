國產疫苗下半年有望完成 李秉穎建議「重要人士優先打」
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-18 11:24:15
新冠肺炎全球疫情持續延燒，疫苗進度讓外界高度關注，中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今（18）早在《周玉蔻嗆新聞》表示，今（110）年年中可能會有國內藥廠進入臨床試驗第三期，下半年就會有國產疫苗﹔李秉穎也認為，疫苗及早施打比較好，建議公、商務重要人士優先施打。
李秉穎說，針對疫苗部分，指揮中心有跟疫苗廠商洽談，COVAX也會給幾百萬劑﹔台灣的疫情沒有像國外燒的那麼嚴重，從防疫觀點看，疫苗是不會來不及，「來不及的是經濟復甦。」李秉穎認為，因為如果國外都解封，台灣還沒疫苗可打，在經濟上就會落後，所以疫苗還是及早打比較好，建議因公出國、經濟上特別重要的人士，應該要優先施打。
假設台商施打中國疫苗，回台是否可縮短檢疫時間？李秉穎表示，不論哪一國疫苗，台灣藥政單位採取的標準都一致，一定要有完整研究資料提供審視，經過認可就可以用，如果不合標準，不論哪國疫苗都不會在台灣接種。
李秉穎也說，中國的疫情資訊不透明，中國疫苗第三期臨床試驗報告一直還沒有公開，指揮中心的態度和措施一直都是一致，就是要時時嚴格隔離，打過疫苗回來也一樣。近日台灣爆發本土感染，案838的醫師因照顧重症患者不慎染疫後，再把傳染病毒給女友（案839），接著又傳染給院內的護理師、醫師，引發外界熱議，李秉穎表示，院內感染是難以避免的事情，像是諾羅病毒這類型的病毒感染，每年一家醫院都會有數起類似事件，若發生院內感染要注意的是檢討系統性的問題，李秉穎也強調，不要把「院內感染妖魔化」。