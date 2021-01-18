藍營罷萊委頭號目標！吳思瑤：罷免亂流來襲、繫緊安全帶
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-18 12:16:06｜2021-01-18 12:32:28
桃園市民進黨市議員王浩宇罷免案上週六（16日）過關，確定罷免成功。國民黨士氣大振，台北市議員羅智強推出罷萊委投票，遭到點名罷免的民進黨立委吳思瑤表示，罷免亂流來了，要繫緊安全帶，會把罷免投票視為2020立委選戰的延長賽。
針對罷萊委投票，吳思瑤今（18）日受訪時直言，罷免亂流來了，會繫緊安全帶，會持續守護士林、北投這一席，會把罷免投票視為2020立委選戰的延長賽，相信理性專業問政、用心服務地方會視為最好的防禦、最好的保護傘。吳思瑤強調，「過去聽過亂點鴛鴦譜，現在2021是亂點罷免譜」，其實開放美豬是國家政策，身為執政黨立委只能支持政策，但是為了守護學生安全，她身為教育委員會立委也推動校園食安把關，修改契約、提高補助，現在校園零萊豬、100%國產，這些都是她的努力，如果羅智強真的關心學生食安，應該給她肯定，而不是罷免她。
吳思瑤認為，這種亂點罷免譜的邏輯，是為了2022選戰，2020選戰的延長賽。她跟羅智強一點也不認識，但是對她的政治跟蹤騷繞，跟共軍擾台一樣等級，被羅智強點名的萊委包括蘇巧慧、蔡適應、蔡其昌等，都是有可能選2022的地方首長，所以國民黨用罷免來進行政治抹黑、政治攻防。