川普卸任前再出拳制裁華為 商務部將撤銷供應商供貨許可
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-18 11:36:18
美國總統川普即將於週三（20）卸任，其在職期間曾對中國發動貿易戰、將多家中企列為黑名單、限制關鍵技術出口等措施，近日《路透社》引述內部消息報導指，川普政府已通知中國企業華為（Huawei）的供應商，相關部門將撤銷其供貨許可，其中也包括晶片大廠英特爾（Intel），同時，當局也擬拒絕其他華為相關的供貨申請。
據《路透社》，在川普任期最後的幾天，他再次出手重擊華為。半導體行業協會（Semiconductor Industry Association）指，美國商務部上週五（15）表示，計畫拒絕多項向出口的許可申請，而先前獲得出口許可的多家供應商也接獲政府通知，其供貨許可將被撤銷。內部消息透露，因為美國相關部門無法對華為制裁取得廣泛共識，商務部透過郵件宣布不接受許可申請前，約有150項、涉及價值1200億美元的商務許可申請仍在審核中。2019年5月華為被商務部列入「實體清單」時，仍有部分供應商在政府監督下能夠向華為供貨，包括AMD、英特爾、台積電。但川普政府的華為禁令，還是讓控股公司Alphabet、科技公司Google等企業完全與華為業務脫離，另一方面中國當局也大力推動芯片（晶片）國產，目標2025年自給率要達到70%。
華為的供應商還包括韓國三星電子（SAMSUNG）、東京威力科創（東京エレクトロン株式会社）、日本愛德萬測試（Advantest Corp）、Lasertec，華為上游供應商的股價於週一（18）上午受到消息影響，下跌1%至4%。《彭博社》報導指出，川普對中國電信巨頭華為的「最後一擊」雖然很大程度上再次撼動市場，但其任期進入倒數，這波制裁的後續影響主要還是取決於拜登政府後續的政策走向，再次讓外界更加關注即將上任的拜登政府，如何處理複雜的美中關係。