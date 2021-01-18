陝西考古新發現 「荊軻刺秦王」宮殿遺址重見天日
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-18 12:09:19｜2021-01-18 12:11:23
《史記．刺客列傳》中「荊軻刺秦王」是經典名篇，近日中國陝西考古團隊發現大量宮殿遺址，其中可能有一處就是秦始皇政務大殿，即該事件當年上演的地點。
據中國媒體報導，中國陝西考古人員在秦咸陽城遺址內，發現大量宮殿官署區遺址，面積約500萬平方公尺，近日考古人員在遺址東部進行探勘時，發現了6號高台建築遺址，這座建築頂部復原面積約1000平方公尺左右，考古學家表示「這裡具備秦國政務大殿的條件，屬於秦咸陽城遺址宮區核心位置所在」。秦咸陽城遺址位於現今陜西省西咸新區的秦漢新城，最早始建於秦孝公時期，秦始皇在這裏一統六國，建立中國第一個封建王朝，此次發現的政務大殿很有可能是秦王辦公的主要地點，著名的荊軻刺秦王事件也發生於此，另外也發現了許多建築材料、石製甲冑等。據史料記載，咸陽宮在楚漢戰爭被項羽焚毀，在2,000多年後被發現而重見天日。
另外，考古團隊還發現一條東西向、斷續分布長達9公里的水系遺址，結合周邊的考古資料，考古人員推測是史料上記載的「蘭池」。蘭池宮又叫蘭池陂，史書《三秦記》紀錄，「始皇引渭水為池，東西二百里，南北二十里，築土為蓬萊，刻石為鲸...」，顯示秦始皇引渭水，修築蘭池宮並挖池建島，按照傳說中海上蓬萊仙島的敘述建造，不過蘭池在項羽焚燒咸陽宮時，也被破壞得面目全非。