中華電信、微軟進駐高雄亞灣區！　陳其邁謝廠商看好高雄

為建立完整5G AIoT產業生態系，高雄「亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」已於去年11月30日正式成軍，5G AIoT大聯盟創始成員之一的中華電信，董事長謝繼茂今（18）日宣布，中華電信結合13家策略商業夥伴正式進駐高雄亞洲新灣區，高雄市長陳其邁則感謝廠商看好高雄、投資高雄。

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中華電信今日宣布，與國際大廠及國內5G AIoT垂直應用領域廠商正式進駐高雄亞灣區，中華電信董事長謝繼茂指出，身為高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟的創始成員之一，中華電信響應高雄以大帶小的策略，今與國際大廠微軟，及國內廠商中光電、佐臻、品臻、谷林運算、亞旭電腦、所羅門、寶蘊凌科、達明機器人、愛實境、AECOM、緯謙科技等13家廠商夥伴合作，攜手進駐高雄亞洲新灣區，讓更多台灣產業迎向全球市場。

▲中華電信董事長謝繼茂。（圖／記者鄭婷襄攝）

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台灣產業一起邁向國際，也

高雄市長陳其邁指出，《紐約時報》邀集讀者投稿，選出52個全球最愛城市，台灣眾多城市中唯有高雄上榜，自己何其有幸就住在高雄，而高雄外來移入的人口很多來，大家都是有一個夢才會到高雄，也代表這座城市勇於追求改變、追求創新，高雄非常適合 5G AIoT 的新創精神，是能夠創造更多的一個應用服務、提供更多就業機會非常好的一個基地。



▲高雄市長陳其邁感謝廠商看好高雄、投資高雄。（圖／記者鄭婷襄攝） 陳其邁也指出，5G AIoT 新創園區infrastructure（基礎設施）部分有中華電信負責電信的營運，而佐臻是全球做AR應用非常有潛力的一家公司，雲端就由微軟來做負責，而新創公司的扶植跟培養，能夠讓他們有更多連結國際市場的機會，現在這些在各領域最進步，而且是最有競爭力的公司，大家一起齊聚高雄，絕對會讓高雄發光發亮，特別感謝大家看好高雄、投資高雄。