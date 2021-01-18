陳柏惟雞排文「祭品文」反悔 陳玉珍：涉及詐賭
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-18 14:13:46
桃園市議員王浩宇罷免案投票通過，台灣基進立委陳柏惟遭點名成為下一個罷免對象。網友翻出陳柏惟2年多前曾在臉書發文表示，如果王浩宇、自己與高雄市議員黃捷都被罷免，就要請全台灣人吃雞排。不過，陳柏惟在王浩宇遭罷免後不認雞排「祭品文」，國民黨立委陳玉珍開完笑說，陳柏惟否認要請吃雞排，「涉及詐賭」。
陳柏惟在2019年7月9日臉書貼出一張他和黃捷、王浩宇的合照並發文表示，「我跟你們講啦，韓粉真的沒有很多喇，他們連我們三個小議員都罷免不掉喇，2020三個都罷免成功，我請全台灣人吃雞排，我還保證我們不會跑去香蕉煎餅花一千塊加cheese，這就是水準！」在王浩宇罷免案通過後，許多網友到該則貼文下留言表示，「該請吃雞排了」。陳玉珍今（18）日受訪表示，陳柏惟早在2019年7月就跟全國人民嗆聲「民眾沒有理由罷免他們」，她強調，百姓該讓不尊重民意的立委聽到民眾真正的心聲。她認為陳柏惟在臉書的雞排文涉嫌「詐賭」，因為2019年陳柏惟還不是議員，他是2020年1月才當選立委，而且民選公職人員必須就職滿一年才能提案罷免，到今年2月1日才能發動連署罷免立委，不知道陳柏惟是真的不懂法律，還是涉嫌「詐賭」、欺騙人民。
對於王浩宇被罷免成功，陳玉珍認為是中壢市民的公民覺醒、公民政治的正向表徵，期待2月6日罷免黃捷的罷免案能順利通過，彰顯人民給權力，也可以收回權力。