車內儀表板突亮「OFF黃燈」！內行秒解用途：打開較安全

現代科技越來越發達，汽車的設計也隨之智能化，除了能看見車速及油量，許多車子更會提醒駕駛繫好安全帶、車門未上鎖等，甚至有些車種還具備定速與自動倒車功能，帶給我們無限方便。而近日有網友就透露，他的儀表板突然亮了「1黃燈」，下方寫著「OFF」，他不解這代表什麼意思，便跪求神人解惑。對此，內行一看秒解，直指這是「循跡防滑系統」，並勸原PO該系統要打開比較安全。

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原PO在臉書社團《爆系知識家》貼出一張照片，畫面只見，原PO車內的儀表板右下方，突然亮起一個車子圖案的黃燈，下方還寫著「OFF」字樣，由於他從未看過此種燈號，只好發文詢問網友「請問這是什麼燈？」

▲網友車內的儀表板突然亮起「1黃燈」，下方寫著「OFF」，他不解意義何在？便跪求神人解答。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

畫面曝光，立刻引來行家解答，直指「防滑系統關閉的警示燈」、「TCS 循跡防滑，油門過大導致輪胎打滑時，會斷油控制扭力輸出」、「你可能不小心把巡跡防滑的功能關掉了」、「應該是巡跡防滑關閉，燈熄滅是開啟」。另還有網友建議原PO，「循跡防滑關了，打開比較好喔！」「循跡系統關閉，中控儀錶找相同符號的按鍵，建議循跡系統還是要打開」。

事實上，循跡防滑控制系統（Traction Control System），簡稱為TCS，大致上與驅動防滑系統（Acceleration Slip Regulation，簡稱為ASR）有類似功能，主要是為了避免車輛在加速過程中，因動力輸出過大或路面抓地力太低而導致驅動輪打滑現象。（編輯：許苡晴）