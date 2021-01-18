快訊／北部醫院感染事件再增1例！案838同院護理師確診

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- 指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」。
- 將確診個案曾活動之病房關閉，病房內病人安排一人一室進行隔離；個案活動空間清空消毒，待環境採檢確認安全後再啟用。
- 清空相關樓層，區域嚴格管制。
- 安排專家進駐，針對醫院之感染管制措施等防治作為給予指導及協助。
- 全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制。
- 加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。
針對該院感染事件，指揮中心統計，醫院員工居家隔離14日者共152人，自主居家隔離3到7日者共46人；其中，案852社區接觸者，其中3名家人採檢均陰性，另非同住接觸者1名陰性；所有接觸的病患及陪病者共76名，已採63名，62名陰性，其中1名檢驗中；診所與藥局人員7名均為陰性，另新增2名診所患者及陪病家屬，採檢均為陰性；實習師生8名均已採檢，檢驗中；案839校園擴採案，採檢76名，均為陰性；案856接觸者醫院接觸者，接觸病患與陪病者共45名，已採檢45名，其中2名陰性，餘43名檢驗中；案856院內員工共94名，已採檢94名，皆檢驗中；案856社區接觸者部分，家人共3名皆採檢為陰性；案856另有其他接觸者共19名，目前皆檢疫中；案863家屬有5位，都還在採檢當中，但都未有症狀；
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。