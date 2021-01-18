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快訊／增6例境外移入！自美、英、菲及緬甸等國入境確診

記者賴志昶／台北報導

2021-01-18 14:15:40

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日說明新冠肺炎疫情等防疫作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日說明新冠肺炎疫情等防疫作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今(18)日公布，國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自美國、英國、菲律賓及緬甸入境。
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指揮中心表示，案857、858、859為一家人，分別為本國籍40多歲女性及未滿10歲男童、女童，長期居住美國，今(2021)年1月4日一同返臺，均持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。其中案858、859迄今無症狀，案857則於1月10日出現咳嗽、全身倦怠症狀，14日出現發燒，由衛生單位安排就醫，並對3人進行採檢，均於今日確診。因3名個案檢疫期間未與他人接觸，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。
案860為瑞典籍50多歲男性，於臺灣工作，去(2020)年12月3日赴英國洽公，今年1月3日返臺，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；1月4日接受「英國專案」採檢，結果為陰性；個案曾於1月9日出現頭痛症狀，1月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案861為菲律賓籍10多歲女性，去年12月31日來臺就學，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案檢疫期滿後，於今年1月15日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案同車接觸者共6人，其中5人列居家隔離，餘1人為專車司機，因有適當防護，列自主健康管理。

案862為緬甸籍40多歲船員，去年12月27日來臺工作，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，迄今無症狀。個案今年1月14日自主健康管理期滿後進行自費採檢，於今日確診。因個案居家檢疫及自主檢康管理期間未與他人接觸，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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