快訊／增6例境外移入！自美、英、菲及緬甸等國入境確診

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案860為瑞典籍50多歲男性，於臺灣工作，去(2020)年12月3日赴英國洽公，今年1月3日返臺，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；1月4日接受「英國專案」採檢，結果為陰性；個案曾於1月9日出現頭痛症狀，1月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。
案861為菲律賓籍10多歲女性，去年12月31日來臺就學，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案檢疫期滿後，於今年1月15日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案同車接觸者共6人，其中5人列居家隔離，餘1人為專車司機，因有適當防護，列自主健康管理。
案862為緬甸籍40多歲船員，去年12月27日來臺工作，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，迄今無症狀。個案今年1月14日自主健康管理期滿後進行自費採檢，於今日確診。因個案居家檢疫及自主檢康管理期間未與他人接觸，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。