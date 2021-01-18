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首度成立北部醫院前進指揮所　陳時中稱「我們有點擔憂」

記者賴志昶／台北報導

2021-01-18 14:40:22｜2021-01-18 14:41:11

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日說明新冠肺炎疫情等防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日召開例行記者會，公布國內最新防疫情形。（示意圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今（18）公布，國內再新增1例本土COVID-19確定案例（案863），為案838等人的同院護理師；對此，指揮中心進駐北部某醫院，並首度成立「前進指揮所」。指揮中心指揮官陳時中今坦言，此次疫情的傳播速度與發病速度比預期來得快，「我們是有點擔憂」，所以才會成立指揮所，來加速行政效率。
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對於指揮所成立的作用，陳時中指出，前進指揮所首先工作是與地方衛生局聯繫，做好確診病患的疫調相關工作；第二是與地方協調集中檢疫所，確保相關檢疫量能；第三則是與指揮中心聯繫，做為指揮中心與該醫院的明確對口，並協調溝通專家團隊，「這樣才會有效率」。
至於指揮所成立原因，陳時中坦言，「我一開始就說，會用更嚴謹的態度來看這件事」，另一個很重要因素是，這次疫情的發展速度比以前更迅速，不管是染病時間或發病時間，這都比以往經驗來得更快，「因應這樣快速傳播，希望能提高行政效率，才能快速控制疫情」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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