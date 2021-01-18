以為刮刮樂沒中獎丟一旁！結果中「百萬」 暖心捐醫護
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-18 14:36:21｜2021-01-18 14:37:26
新竹市北區一間威力彩券行，一名男子去年幸運刮中10萬元，今年再度小試身手，先刮中5,000元，後來連續摃龜，刮到最後第二張以為也沒中獎，被丟在一旁，結果一用投注機掃描卻傳出中獎聲音，一刮開便驚喜獲得「一百萬」，讓男子開心直呼，將捐出部分獎金給醫護人員，感謝他們在這次新冠肺炎的努力。
威力彩券行曾小姐表示，一名男子因為工作地點就在彩券行附近，平日就會買彩券、刮刮樂，這次該男子先是幸運刮中了5,000元，因為聽店員說一本「可能不會只有1張大獎」，刮到剩下二張的時候原本要放棄，旁邊有其他客人打趣說，「要買他放棄的那二張，因為剩下的刮刮樂比較會中獎」。結果中獎人決定繼續努力，當時刮了一小角覺得沒中，就丟在旁邊，店員提醒還是要用投注機確認一下，結果投注機傳出了中獎的聲音，中獎人趕緊將刮區全部刮開後，看到居然「中了100萬」，剛剛以為沒中還丟在旁邊，大獎差點就擦身而過！
中獎男子告訴投注站店員，家裡老人家有心血管疾病，年初因為天氣太冷突然暈倒，剛剛才從鬼門關前救回來，決定將獎金用來買車，方便接送老人家，同時抱著感恩的心情，將捐出部分獎金給醫護人員，感謝醫護人員救回家人，以及他們在這次新冠肺炎的努力。