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孫浩俊當《驅魔麵館》第6位成員　助陣「姐姐麵店」抓鬼

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-18 14:27:22

▲孫浩俊（右）驚喜助陣《驅魔麵館》下周大結局，觀眾超興奮。（圖／OCN YouTube）
▲孫浩俊（右）驚喜助陣《驅魔麵館》下周大結局，觀眾超興奮。（圖／OCN YouTube）
夯劇《驅魔麵館》下周迎來大結局，昨（17日）晚播至第14集，第四級惡鬼的寄主舉槍自殺後，改附身於市長申明輝（崔光一 飾）身上，他思緒被惡鬼控制，將一一鏟除驅魔人。驚喜的是，第三級惡鬼白香熙（玉子妍 飾）將被消滅，而驅魔團隊「姐姐的麵館」也會加入第6位新血，孫浩俊結尾驚喜現身，引發觀眾熱烈討論。 
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以下有新劇情透露，慎入 
▲終極池清臣最新集數中自我了斷。（圖／Netflix）
▲終極惡鬼池清臣最新集數中自我了斷。（圖／Netflix）
最新故事中，三級惡鬼池清臣（李洪來 飾）濫殺過多人類，最終形成完全體，獲得不死之身；融們跟4位驅魔人使出最後招式，利用結界與領地結合，來削弱惡鬼能力，眼看就要成功，卻被突然冒出的孤兒破壞計畫，池清臣體內惡鬼逃過一劫，人體本身舉槍自盡，被池清臣吞入肚內的無辜靈魂恐將魄散。 

逃過死劫的終極惡鬼，改寄身於殺人犯市長申明輝體內，他為了恢復元氣，再度濫殺人類、吸取靈魂，申明輝兒子察覺爸爸不對勁，記憶意外被驅魔人蘇炆（趙炳圭 飾）看見，惡鬼藏身地因此曝光。惡鬼為了剷除驅魔人，聯手三級惡鬼白香熙，她成功破壞驅魔人構成的結界領地，終極惡鬼再次逃過一劫。 

下集預告中，驅魔人秋梅玉（廉惠蘭 飾）一句台詞「現在只要再抓到申明輝就行了」，意指成功剷除白香熙，但驚喜的是，少了一位惡鬼，驅魔團隊則加入新血，孫浩俊突然現身，對著蘇炆說：「你是誰？驅魔人嗎？」因為驅魔人身分只有融、惡鬼，以及驅魔人同業才會知道，加上14集播完後，電視台也直接在頻道打上「新的驅魔人」證實孫浩俊身分，他將助陣「姐姐的麵館」抓鬼，讓觀眾相當興奮。《驅魔麵館》每周六、日晚間11點與韓國同天於Netflix播出。
▲官方證實，孫浩俊（左）是新的驅魔人。（圖／OCN
▲官方證實，孫浩俊（左）是新的驅魔人。（圖／OCN YouTube）
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