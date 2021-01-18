孫浩俊當《驅魔麵館》第6位成員　助陣「姐姐麵店」抓鬼

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最新故事中，三級惡鬼池清臣（李洪來 飾）濫殺過多人類，最終形成完全體，獲得不死之身；融們跟4位驅魔人使出最後招式，利用結界與領地結合，來削弱惡鬼能力，眼看就要成功，卻被突然冒出的孤兒破壞計畫，池清臣體內惡鬼逃過一劫，人體本身舉槍自盡，被池清臣吞入肚內的無辜靈魂恐將魄散。
逃過死劫的終極惡鬼，改寄身於殺人犯市長申明輝體內，他為了恢復元氣，再度濫殺人類、吸取靈魂，申明輝兒子察覺爸爸不對勁，記憶意外被驅魔人蘇炆（趙炳圭 飾）看見，惡鬼藏身地因此曝光。惡鬼為了剷除驅魔人，聯手三級惡鬼白香熙，她成功破壞驅魔人構成的結界領地，終極惡鬼再次逃過一劫。
下集預告中，驅魔人秋梅玉（廉惠蘭 飾）一句台詞「現在只要再抓到申明輝就行了」，意指成功剷除白香熙，但驚喜的是，少了一位惡鬼，驅魔團隊則加入新血，孫浩俊突然現身，對著蘇炆說：「你是誰？驅魔人嗎？」因為驅魔人身分只有融、惡鬼，以及驅魔人同業才會知道，加上14集播完後，電視台也直接在頻道打上「新的驅魔人」證實孫浩俊身分，他將助陣「姐姐的麵館」抓鬼，讓觀眾相當興奮。《驅魔麵館》每周六、日晚間11點與韓國同天於Netflix播出。
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