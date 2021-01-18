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法國學生嘆疫情讓人「沒有夢想」　馬克宏回信：再撐一下

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-18 14:29:43

▲法國總統府官員表示，馬克宏總統對於非裔音樂製作人澤克勒在巴黎遭警察毆打的畫面，感到「非常震驚」，下令嚴查嚴懲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國一名學生致信給總統馬克宏，表達疫情讓她倍感絕望，馬克宏親自回信請她「再撐一下」。（圖／美聯社／達志影像）
法國一名來自史特拉斯堡（Strasbourg）政治高等學院（Sciences-Po）的19歲學生致信給總統馬克宏（Emmanuel Macron），表達「疫情讓我們見不到希望，青春年華如同槁木死灰」，馬克宏15日親自回信，表示年輕世代的苦痛與犧牲值得尊敬，並請他們再堅持一下。
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學生海蒂蘇波（Heidi Soupault）因新冠肺炎疫情採取封城、社交距離等措施，感受到無助還有人與人之間的疏離孤立，因此寫了封公開信給法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），表達對未來失去希望，「感覺就像死了」、「再也沒有夢想」、「19歲的我們還剩下甚麼？」。
海蒂蘇波在信中說，「我明白總統工作艱辛，但我所有的計畫都一個接著一個的石沉大海。這一次，我向團結說聲『去他的』」。對此，馬克宏回覆，「事情會好轉的，但同時要遵守規範」。總統解釋，雖然目標是放寬限制，但目前還是不能復校，「我跟您實話實說，我們還需要再堅持一下」。

▲海蒂蘇波在信中表達，「疫情讓我所有的計畫都石沉大海」、「19歲的我們還剩下甚麼？」（圖／翻攝Twitter）
▲海蒂蘇波在信中表達無助的心情，「疫情讓我所有的計畫都石沉大海」、「19歲的我們還剩下甚麼？」（圖／翻攝Twitter）
馬克宏回信表示，「我理解您的憤怒，親愛的海蒂，你感到沮喪、不願再團結，但我請您再努力幾週。繼續堅持，你們世代從去年3月開始展現的勇氣值得我們尊敬…在這場戰役中，我清楚意識到我們向年輕人要求許多。你們所完成的事是所有人的榜樣。我們知道我們虧欠你們許多。我將會盡可能回報你們在疫情中所做的貢獻」，馬克宏在2020年10月15日的演說中曾提到「年輕世代的沉重犧牲」。

海蒂蘇波15日接受電視台專訪時表示：「我以治療的方式寫下這封信。書寫，是我展現的方式。寫信給馬克宏，是個象徵，我是在向全世界訴說。先前我不知道其他人跟我有一樣的感受，現在發現我其實不是唯一感到痛苦的。因此，這份痛苦應該是合理的。」

社群網站上，海蒂蘇波的信引發許多年輕世代共鳴並轉發，網友紛紛表達「做得好!海蒂」、「你說出了我們的心聲」。
 
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