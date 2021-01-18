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被藍營點名是下一個罷免對象　陳柏惟：應檢討選罷法

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-18 15:01:37｜2021-01-18 15:13:58

陳柏惟
▲桃園市議員王浩宇遭罷免成功，被藍營點名下一個罷免對象的立委陳柏惟表示，應該檢討選罷法。（圖／記者呂炯昌攝.2021.01.18）
民進黨桃園市議員王浩宇罷免案投票，16日最終以同意8萬4582票罷免通過，成為六都第一個遭罷免的直轄市市議員。藍營點名台灣基進立委陳柏惟是下一個罷免的對象。他今（18）日出面受訪表示，應該檢討選罷法，給小黨一個持續發聲的機會。
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媒體詢問台北市議員羅智強點名要罷免「萊委」，包括陳柏惟、吳思瑤、蘇巧慧等人？陳柏惟表示，罷免還是要看道理、正當性，他認為開放美國豬進口是國際貿易的規則，這也是台灣走向國際的過程，他不認為自己有做錯什麼事情。
媒體詢問會擔心遭罷免嗎？陳柏惟認為，如果要罷免他，理由應該要就事論事、說出一個道理，譬如他在國會專業上有哪裡做得不好，或是在地方的經營上、爭取建設哪裡不夠周到，他可以接受民意的檢驗，但如果只是情緒上看他不爽，或是只是他表現的「很台」要把他罷免掉，這沒有道理。

至於會不會提案修選罷法、提高罷免門檻？陳柏惟認為，這是一個很嚴肅的議題，他質疑罷免的形式，是不是能用多數的聲音，把少數的聲音排擠掉？罷免之後能留下什麼？尤其是在地方議員多席次的部分，確有檢討的空間。陳柏惟認為，當初罷免高雄市長韓國瑜，是因為韓對市政不了解、政見沒有兌現，又落跑去選總統，但王浩宇被罷免掉了，這樣對地方合議制的議會是好事情嗎？他認為用罷免的方式把地方議員排擠掉，真的有討論和思考的空間，如果把市議員罷免掉，當初幹嘛選他。但是立委和市長是單一選區，就沒有這個問題。

陳柏惟反問，假如一個地方議員遭到罷免，能夠催出比罷免同意票更多的不同意票，「他為什麼不去選立委就好？」陳柏惟說，即便提案修法，也不會涉及到立委的部分。他表示藍營指控他，講髒話、腥羶色、發言不聰明，他認為他不是會做這樣行為的人。

2019年7月，陳柏惟曾在臉書發文表示，如果王浩宇、高雄市議員黃捷與自己都被罷免，就要請全台灣人吃雞排。不過，陳柏惟在王浩宇遭罷免後不認雞排「祭品文」。媒體詢問以後還會不會賭雞排？陳柏惟說表示，「可以發啊，為什麼不可？」他反酸國民黨輸不起，2020年就沒有把他罷免掉。他強調，未來還會在工作崗位上繼續努力、爭取地方建設，謹慎小心，做一個新世代公眾人物，不讓支持他的人失望。
 
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