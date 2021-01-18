周玉蔻再爆確診個案資料 徐巧芯：記者會改在她錄音室？
記者丁上程/台北報導
2021-01-18 14:43:19｜2021-01-18 14:47:37
針對北部某醫院爆發院內感染事件，廣播節目主持人周玉蔻今天（18日）上午，專訪疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎時，在廣告時間疑似說溜嘴，透露了昨日（17日）新增的案856背景，但指揮中心並未證實。對此國民黨台北市議員徐巧芯質疑，指揮中心是不是又要再來雙標一次？更嗆「我看往後指揮中心記者會，要不要改成早上移到她的錄音室裡面算了」。
徐巧芯表示，「蔻蔻姐加碼『爆料』案856的身分是一名治療新冠患者的醫師，不知道這次指揮中心的看法如何？」徐巧芯說，「好久沒聽到的『政風調查』要出來了嗎？不是說會擔心獵巫什麼的嗎？還是又要再來雙標一次呢？」徐巧芯直言，她並不會覺得太意外，「畢竟上次她爆料完以後，陳時中指揮官沒有說要動用政風調查洩密，反而還上她的節目等同於是以行動力挺她的行為，這下果然有了很好的回報，就是她的節目可以比指揮中心記者會更早說明、講得更詳細。」徐巧芯說，「我看往後指揮中心記者會要不要改成早上移到她的錄音室裡面算了」。徐巧芯強調，這個年頭我們當政治人物的心臟要夠大顆，「我可從來沒有說過我說是什麼政治受難者，頂多算雙標政府之下的苦主罷了。聽到這句話就覺得很好笑」。