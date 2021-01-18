劉樂妍曾在夜店當「賣酒妹」　狠批台灣人吸毒亂象

藝人劉樂妍因時常表態親中言論而頻上新聞版面，還被封為「女版黃安」，近年深耕大陸的她，除了熱衷於分享定居「祖國」的生活之外，也不忘關注台灣時下議題，近日劉樂妍就在微博上發文透露自己曾當過賣酒妹，同時爆料當時台灣的吸毒亂象。

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劉樂妍透露自己將參與公益活動，要幫助一些誤入歧途的人回到正軌，「你們身邊有人毒品成癮，需要幫忙戒掉的嗎？到時候可以介紹給我」，一場公益活動讓她想起小時候在夜店賣酒的往事，「那時候台灣毒品沒有抓很嚴，夜店到處都是，我放眼看過去，大部分的人都在使用藥物，桌上有人在弄什麼粉啊，拿吸管什麼的，真的見多了」。

談到當時台灣的吸毒盛況，劉樂妍坦言十分無法接受，「我始終不能理解那一顆小小的藥，大概要400塊錢，小小一瓶K，那個時候就要1000多塊台幣，那時候我還在打工，還在上學的年代，半隻港式烤鴨也不過200」，對於吸毒的人，她激動表示：「老娘我要是有400塊，肯定買一隻全鴨，有這個錢拿來吃烤鴨，買個炸雞腿不是很好嗎？為什麼會有人誤入歧途？他們難道都不會算帳嗎？」貼文一出就引發熱議，許多網友不建議劉樂妍參與該公益活動，紛紛留言勸阻：「國家有專門的機構，願意戒的人自己會去」、「身為女孩子，自己去的話很危險」。（編輯：侯家瑜）

▲劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）