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名家論壇》陳沖／台美貿易　春寒料峭

文/陳沖

2021-01-18 15:00:53

Taiwanese and American flags pinned on the map
▲中國近期與歐洲簽訂《中歐投資協議》、英國正式脫歐加上全球經濟受COVID-19疫情衝擊，美國政權交替之際，台美貿易關係如何發展引起關注。（圖／翻攝自 Asia Today ）
2020年底，全球經濟整合都在加班。12月30日習近平、梅克爾（Angela Merkel）、馬克宏（Emmanuel Macron）及歐盟二巨頭聯合宣布《中歐投資協議》完工；12月31日，趕在年關前，英國也宣布與歐盟完成脫歐協議，配合疫苗問世，以及11月15日甫簽約的RCEP（區域全面經濟夥伴協定），2021年似乎是一片好景。但對近十年來在貿易協定上步履蹣跚的台灣而言，恐怕只是烏雲罩頂。
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人類的經濟行為，一向是以自身「相對擅長」的項目，換取「相對不擅長」的品項，並以國際接受的貨幣結算。貿易順差、逆差本屬常見，進口、出口剛好打平反而少有。2016年美國大選前，我多次在演講時指出，川普以民粹思維將貿易逆差簡化為bad，好像出口順差國沒有付出任何代價一樣，如此仇視貿易分工理論，對國際經貿會有不良影響。
果不其然，在2017年G20高峰會，會議公報竟因美國反對納入自由貿易而難產，直到2020年春，川普愛婿庫許那（Jared Kushner）還對群眾說：「Trump was right about trade deficit being bad」。

上行下效，上週一（11）美國貿易代表賴海哲對《華爾街日報》（Wall Street Journal）表示，台美貿易協議談判迄未開始，竟是因美國對台灣有龐大且持續擴大的貿易逆差（large and growing trade deficit with Taiwan），賴海哲是雷根時代的貿易副代表，貿易老將講出川普式的民粹語言，實在叫人不敢恭維。

貿易逆差被美國視為操縱匯率三大指標之二，其一是對美順差逾200億元，其二是經常帳順差超過GDP2％，德國就常被指責太過「勤儉持家」，儲蓄偏高，投資不足。其實相對而言，台灣問題比德國更為嚴重。不過賴海哲對《華爾街日報》所說，2020年11月台灣對美順差達269億美元的數字，顯然對國際貿易欠缺了解。

先不談台灣的產業結構對美享有比較利益，自然會有順差（不計軍火），而台灣對美順差有很長一段時間都在150億元以下，如非2018年起美國對中發起貿易戰（Trade war），引起轉單效應，台灣順差不會擴大，換言之，美國的逆差沒有改善，只是由中國轉到台灣而已。而且美國在2020年大量瘋狂印鈔，形成新一波QE，對勤勞出口的國家而言，賺到一堆貶值的紙上財富，恐怕是極為諷刺的現象，也是早年「美元陷阱」預言的另一體現。

台美貿易不是無從改善，台灣可以擴大對美投資、採購（當然是我國需要的）、可以讓匯率更市場化，或做其他努力，但重點是要坐下來談判，盤點雙方關切的事項，逐項設法解決。否則在比較利益原則下、在長期形成的全球價值鏈下，期待台灣對美順差自動縮小後，再談貿易協議，豈不倒果為因。

賴海哲認台美貿易達成協議有many legal hoops要克服，所以相當困難，這全屬託辭，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）各國都有許多法律關卡，也都一一克服，更何況目前台北立法如臂使指，區區legal hoops何足道哉？倒是賴海哲說：「Trade relations with Taiwan are fraught」弦外之音，是否又有其他難言之隱? 不過還好，政權輪替，貿易代表換人，馬上有一位台裔新代表戴琪，可以好好談談了。

現在春寒料峭，轉眼是否春暖花開？且拭目以待。

●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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