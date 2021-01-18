快訊／陳時中首度鬆口！「北部某醫院」名稱總算曝光
記者賴志昶／台北報導
2021-01-18 15:11:14｜2021-01-18 15:30:26
對於北部某醫院爆發群聚感染事件後，中央流行疫情指揮中心一直不願確認該醫院正式名稱。不過，指揮中心指揮官陳時中今（18）召開臨時記者會時，不慎開口說出該醫院為「衛生福利部桃園醫院」，隨後經記者提醒後，也確認就是該醫院爆發群聚感染。
衛生福利部桃園醫院日前爆發群聚感染事件以來，指揮中心多稱其為「北部某醫院」。不過，陳時中今在記者會回應記者提問時，意外透露該醫院即為衛生福利部桃園醫院。隨後，陳時中坦言，這個名字整個禮拜都在腦海中盤旋，天天接觸該院的案例，所以不小心說出來，自己也沒意識到，「並沒有選擇在今天公布」；不過，確實該醫院的名稱外界大多數都知道了，那今日說出來後，讓各界能夠知道整體狀況也很好。
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