中川大志想念小籠包 高喊：台灣是我最愛的地方
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-01-18 19:01:50
電影《喬瑟與虎與魚群動畫版》找來中川大志、清原果耶擔綱男女主角配音。雖然兩人並非專業聲優出身，仍為作品下足苦功，像是為潛水場景配音時，中川就真的使用潛水用呼吸管；女主角從輪椅上飛出去的場面，清原更在錄音室裡實際匍匐前進，將身體動起來錄製這些聲音。曾來台灣宣傳的中川，得知本片將在台上映，特地錄製影片大秀中文：「台灣是我最愛的地方！」更直呼：「還想再去吃小籠包！」
故事中一場男主角潛水的場面，劇組準備潛水用的呼吸管，讓中川邊用邊配音，演繹出真實感。此外，一場男主角必須接住從輪椅上飛出的女主角，由於該場面需要發出很有力氣的聲音，清原也在錄音室裡實際匍匐前進，將身體動起來錄製這些聲音，讓工作人員紛紛為敬業的兩人比讚。對於有機會再度擔任電影配音，中川表示：「與我之前參與的好萊塢電影配音角色完全不同，讓我使用了與以往不同的肌肉力量。因為是非常細緻的故事，自然感固然重要，但因為角色的訊息量相對較少，又必須透過聲音去表達人物心境，讓我花了很多心思，希望不要過度詮釋。」
中川大志為了宣傳作品在台上映，特地為台灣粉絲錄製影像，並在影片中大嘆雖然因為疫情關係無法訪台：「不過台灣是我最愛的地方！」更直呼：「還想再去吃小籠包！」最後並大力催票：「請大家務必觀賞這部電影！」《喬瑟與虎與魚群動畫版》1月20日在台上映。
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