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渡邊直美踩狗屎摔下山！卻慶幸「還好沒沾到嘴」

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-18 21:00:00

▲渡邊直美拍攝時踩到狗屎摔倒。（圖／甲上）
▲渡邊直美拍攝時踩到狗屎摔倒。（圖／甲上）
日本電影《約定的夢幻島》除了集結北川景子、渡邊直美、濱邊美波等黃金卡司同台，劇組為重現原著漫畫中「鬼」的世界，特地選在福島縣的國家古蹟「天鏡閣」與長野縣「入笠高原牧場」取景，片中孤兒們在海拔近2000公尺的入笠高原拍攝，北川景子表示：「全劇組每天都要爬一段山路才能抵達拍攝地點，過程真的很辛苦，而小演員們還要跑來跑去，不只要準備外套、暖爐跟陽傘，還得備上氧氣瓶以防萬一。」但渡邊直美因此踩到狗屎摔倒，甚至慶幸「屎沒沾到嘴」，模樣笑翻工作人員。
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在原著漫畫中，密謀帶領孩子們逃離孤兒院的「滿分三人組」，為了讓所有人逃離鬼的追擊而想出「鬼抓人」的遊戲來訓練體能和判斷力，這個經典橋段也被還原到大銀幕上，卻操壞演出克羅妮修女的渡邊直美，因為她必須跟著小演員們在陡峭的山坡上來回奔跑，有次跑到一半還不小心滑倒，整個人慘摔在地上翻了兩圈才停下來，讓劇組全嚇傻，只見渡邊直美站起身說：「啊！我踩到狗大便滑倒了，還好沒沾到嘴上。」笑翻全場。
濱邊美波則坦言：「到山上取景是夏天的時候，日照強烈、溫差又大，大家都要蹦蹦跳跳來回跑，真的讓所有人精疲力盡。」她也透露北川景子擔心年齡太小的小孩會身體不適，總是在一旁默默觀察狀況，更適時提醒孩子們要深呼吸和休息，讓濱邊美波佩服地說：「北川小姐真的就像溫柔的媽媽一樣，就連導演都管不動的超皮小孩都能被她收服。」笑言北川常在現場幫忙管秩序，就跟她的角色一樣恩威兼具。《約定的夢幻島》1月20日在台上映。
▲▼片中美麗的森林場景，是在入笠高原牧場拍攝。（圖／甲上）
▲▼片中美麗的森林場景，是在入笠高原牧場拍攝。（圖／甲上）
▲▼片中美麗的森林場景，是在入笠高原牧場拍攝。（圖／甲上）
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