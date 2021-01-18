封城也要選總統　葡萄牙提前投票人口破紀錄

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有7位候選人角逐24日的大選，保守派現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）最看好當選。
葡萄牙總統並不握有太大的政治權力，總統職位經由普選制產生，1任5年，最多做兩任。
里斯本大學建築物前排滿了等著投票的民眾，他們臉上戴著口罩，試著保持一公尺以上社交距離。
圍著圍巾的22歲學生龔薩福（Anderia Goncalves）解釋：「我是在里斯本念書的學生。由於封城緣故，我回北部老家投票不會是簡單的事。」
隊伍的更後端，行動不方便的7旬嬤德拉希奧（Maria Amelio Gracio）正等著投票。她表示，家鄉離首都很遠，為了「避免在這種節骨眼旅行」，她寧願在里斯本投票。
面對疫情惡化、醫院壓力日增，葡萄牙政府已於15日宣布新一輪的封城政策。（實習編譯：王宇潔/核稿：蔡佳敏）1100118
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