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封城也要選總統　葡萄牙提前投票人口破紀錄

中央社

2021-01-18 17:19:26

▲葡萄牙（圖／美聯社／達志影像）
▲葡萄牙數天前為了因應新冠肺炎疫情而二度封城，民眾提前為總統大選投票。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社里斯本17日綜合外電報導）民眾今天提早為下週登場的葡萄牙總統大選投下選票，而數天前，葡萄牙剛為了因應新冠肺炎疫情而二度封城。
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法新社報導，官員表示，有近25萬人登記提前投票，直逼上一次選舉的5倍。
有7位候選人角逐24日的大選，保守派現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）最看好當選。

葡萄牙總統並不握有太大的政治權力，總統職位經由普選制產生，1任5年，最多做兩任。

里斯本大學建築物前排滿了等著投票的民眾，他們臉上戴著口罩，試著保持一公尺以上社交距離。

圍著圍巾的22歲學生龔薩福（Anderia Goncalves）解釋：「我是在里斯本念書的學生。由於封城緣故，我回北部老家投票不會是簡單的事。」

隊伍的更後端，行動不方便的7旬嬤德拉希奧（Maria Amelio Gracio）正等著投票。她表示，家鄉離首都很遠，為了「避免在這種節骨眼旅行」，她寧願在里斯本投票。

面對疫情惡化、醫院壓力日增，葡萄牙政府已於15日宣布新一輪的封城政策。（實習編譯：王宇潔/核稿：蔡佳敏）1100118
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