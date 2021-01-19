《戒指流浪記》攻佔HBO排行第10名　宥勝這一吻紅到國際

《戒指流浪記》在一月份HBO全球影集分類榜攻佔前10名，更是該榜單唯一的華語影集，堪稱台灣之光！《戒指流浪記》由宥勝與林予晞主演，描述宥勝在求婚夜遺失戒指，婚戒流浪到7個陌生人間發生的荒謬故事，而劇中宥勝與林予晞在棒球場熱吻畫面，更是紅到國際。

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▲《戒指流浪記》在一月份HBO全球影集分類榜攻佔前10名。（圖 / 台北市電影委員會提供）

× ▲《戒指流浪記》在一月份HBO全球影集分類榜攻佔前10名。（圖 / 台北市電影委員會提供）

美國媒體《Variety》也有報導介紹劇中主要卡司，林予晞透露：「拍攝與創作的一路上有很多辛苦的事，但這樣的時刻令人覺得一切都值得了，期待往後我們可以繼續產出更多，可以讓台灣走在國際被看見的好作品。」Janet聽聞直喊感動到要哭了，她跟老公與兒子一起看觀看《戒指流浪記》，每次她出現的時候，兒子都會喊：「這是媽咪，好漂亮。」

▲Janet（左二）與黃尚禾（左一）在《戒指流浪記》演出假面夫妻。（圖 / 台北市電影委員會提供）

× ▲Janet（左二）與黃尚禾（左一）在《戒指流浪記》演出假面夫妻。（圖 / 台北市電影委員會提供）

除此之外，包含宥勝與林予晞在新莊棒球場造成轟動的「大螢幕熱吻」，以及單元主角許乃涵為林森北路日式居酒屋的老闆娘，為還原台北市七條通的居酒屋文化，劇組特別來到七條通歷史最悠久的老居酒屋「藤」商借拍攝，讓全球觀眾一窺在台北超過30年歷史的日式酒吧文化。

該劇監製葉天倫表示：「能夠拍到HBO的戲已經非常開心，居然還在一月份是全球Top 10真心感謝文化部和台北電影委員會的支持，我們不負眾望，替台灣做了最棒的文化外交！」導演北村豐晴則表示：「這次與HBO合作後，如果戲劇語言是世界大同的話，我們的故事，會不會讓別的國家的人認同？」他開心說：「全球第10名的意思是認同的意思吧！」