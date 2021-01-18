NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

西寧艦出左營港俥葉觸不明物受損　海軍：將進塢自行維修

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-18 15:55:19

▲蘇澳基地25日將開放，多艘海軍艦艇開放參觀，圖為康定級巡防艦「西寧」號。（圖／記者林柏年攝 , 2018.8.22\)
▲康定級巡防艦西寧軍艦。（資料照／記者林柏年攝)
海軍康定級西寧軍艦（舷號1203）16日清晨出港執行任務時，左俥碰觸不明物，經檢查後發現部分俥葉受損。海軍司令部今（18）日表示，預計本週進塢，由海軍自行更換葉片後就能恢復戰備。
我是廣告 請繼續往下閱讀
媒體報導，西寧艦16日出左營港時俥葉疑似觸碰淺灘受損，暫時失去戰備能力。海軍今日回應指出，康定級（又稱拉法葉級）西寧軍艦16日出港執行任務，左俥碰觸水下不明物，海軍隨即安排西寧艦安全返港靠泊，經檢查僅左俥俥葉部分受損，人員、裝備均正常，預計本週安排進塢，由海軍自行實施受損葉片檢換後，即可恢復戰備。海軍強調，目前不影響艦隊兵力運用及戰備任務執行。
海軍在1990年代向法國採購6艘拉法葉級巡防艦（我國稱為康定級艦），該級艦採雷達匿蹤設計，能夠減低雷達反射截面積（RCS），降低被偵測的機率。但是拉法葉艦軍售案同時爆發佣金案與尹清楓命案，重創海軍形象，也讓台法軍事採購貼上負面標籤。

當年海軍採購拉法葉艦時，原有意一併採購艦上配備的法製飛魚反艦飛彈和ASTER 15防空飛彈，但由於法方開出天價，導致海軍只好買空船回台，再由中科院安裝武器與作戰系統。中科院在拉法葉級巡防艦上安裝雄風二型反艦飛彈和美製海欉樹防空飛彈，其中海欉樹飛彈為響尾蛇短程空對空飛彈艦射版本，因射程不到10公里，只能應付低空來襲目標，幾乎是過時的防空系統，讓拉法葉艦防空能力薄弱，無法因應飽和式威脅，甚至讓拉法葉艦被譏笑是遊艇，短小的海欉樹防空飛彈也經常被軍事迷笑稱為「牙籤」。

2018年初媒體曾報導，天劍二型空對空飛彈的艦射版本已研發成功，並已通過先期戰術測評，未來將裝在垂直發射箱內安裝在拉法葉級巡防艦上，大幅提升拉法葉艦的防空戰力，讓拉法葉艦不再被譏笑是「豪華遊艇」。

在安裝海劍二飛彈後，拉法葉級巡防艦防空飛彈數量也從現有4枚增加4倍到16枚，射程由10公里不到，大幅增加近6倍，並可連續接戰由垂直發射箱發射，讓原本防空能力薄弱的拉法葉艦防空戰力倍增。
▲天劍二型飛彈。（圖／記者呂炯昌攝）
▲天劍二型飛彈。（圖／記者呂炯昌攝）
 
關鍵字

NOW民調中心

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

1月11日為放大「Taiwan」字體新版護照的發行首日，您也會想換嗎？

不會
66.32%33.68%
2021-01-12-2021-01-18
即時
推薦閱讀