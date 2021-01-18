西寧艦出左營港俥葉觸不明物受損　海軍：將進塢自行維修

我是廣告 請繼續往下閱讀
海軍在1990年代向法國採購6艘拉法葉級巡防艦（我國稱為康定級艦），該級艦採雷達匿蹤設計，能夠減低雷達反射截面積（RCS），降低被偵測的機率。但是拉法葉艦軍售案同時爆發佣金案與尹清楓命案，重創海軍形象，也讓台法軍事採購貼上負面標籤。
當年海軍採購拉法葉艦時，原有意一併採購艦上配備的法製飛魚反艦飛彈和ASTER 15防空飛彈，但由於法方開出天價，導致海軍只好買空船回台，再由中科院安裝武器與作戰系統。中科院在拉法葉級巡防艦上安裝雄風二型反艦飛彈和美製海欉樹防空飛彈，其中海欉樹飛彈為響尾蛇短程空對空飛彈艦射版本，因射程不到10公里，只能應付低空來襲目標，幾乎是過時的防空系統，讓拉法葉艦防空能力薄弱，無法因應飽和式威脅，甚至讓拉法葉艦被譏笑是遊艇，短小的海欉樹防空飛彈也經常被軍事迷笑稱為「牙籤」。
2018年初媒體曾報導，天劍二型空對空飛彈的艦射版本已研發成功，並已通過先期戰術測評，未來將裝在垂直發射箱內安裝在拉法葉級巡防艦上，大幅提升拉法葉艦的防空戰力，讓拉法葉艦不再被譏笑是「豪華遊艇」。
在安裝海劍二飛彈後，拉法葉級巡防艦防空飛彈數量也從現有4枚增加4倍到16枚，射程由10公里不到，大幅增加近6倍，並可連續接戰由垂直發射箱發射，讓原本防空能力薄弱的拉法葉艦防空戰力倍增。