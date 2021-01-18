王浩宇遭罷免下一個是陳柏惟？羅智強：他們倆87％像
記者丁上程/台北報導
2021-01-18 15:57:13
民進黨桃園市議員王浩宇，上週六（16日）在罷免投票後，遭到84682張同意票罷免。這也是罷免門檻下修後，首任直轄市議員遭到罷免的情況，引發社會各界一陣議論。而在王浩宇遭到罷免後，國民黨方面動作並未停歇，國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強就表示，下一個罷免目標，就是基進黨台中市立委陳柏惟，更直言陳柏惟可以説是台中版的王浩宇，他瞎挺萊豬的所言所行和王浩宇有87％相似。
羅智強表示，自己在騎單車為反萊豬連署縱走的同時，得到了二個好消息，「第一個當然是全台灣最瞎挺萊豬的議員王浩宇，因為背叛了中壢人的食安付託，被罷免下架，這是反萊豬的第一場勝仗。」羅智強說，「而第二個好消息則是我發動的割萊委行動，除了台北的罷免吳思瑤我已認領罷免行動，現在也有台中在地的鄭伯其里長，正式響應割萊委行動，要發動罷免萊豬立委陳柏惟。而台中市議員羅廷瑋，也允諾全力支援鄭里長，我們一起給鄭伯其、羅廷瑋一個讚」。「事實上，陳柏惟可以説是台中版的王浩宇，他瞎挺萊豬的所言所行和王浩宇有87％相似，可以説是2.0版的王浩宇。」羅智強說，「王浩宇背叛桃園人民的食安付託被下架了，陳柏惟也該為他背叛台中人民食安、瞎挺萊豬，付起政治責任」。羅智強表示，割萊委行動，已有二位萊豬立委準備面對人民的罷免檢驗，「我們呼籲也期待有更多民間的力量投入『割萊委』行動，讓『公投反萊豬』和『罷免割萊委』如車之雙軌、並行啟動」羅智強說，「一定要把萊豬趕出台灣！」