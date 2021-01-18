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天冷小心「心肌梗塞」　心痛喘、盜冷汗速就醫

記者陳美嘉／高雄報導

2021-01-18 16:30:00

▲高雄榮總提醒民眾謹記保心秘訣「心痛喘、盜冷汗，卡緊叫救護車」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.18）
▲高雄榮總提醒民眾謹記保心秘訣「心痛喘、盜冷汗，卡緊叫救護車」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.18）

今年寒流發威，而氣溫下降正是「心肌梗塞」好發時期，高雄榮總重症醫學部主任黃偉春指出，在溫度24℃的基準下，每下降1℃，高雄地區心肌梗塞住院率會上升4％，提醒民眾謹記保心秘訣「心痛喘、盜冷汗，卡緊叫救護車」。

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1月19日是「119台灣心肌梗塞日」，高雄榮總今（18）日舉辦記者會，於鬼門關前走一回的心肌梗塞患者劉先生現身說法，劉先生有抽菸病史，發病前半年，偶爾在密閉空間或粗重工作會覺得胸悶3至6分鐘，但休息後會有改善，所以不以為意。

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▲ 出現「胸痛、冒冷汗、合併喘氣」症狀要急電119，救護車有四大救命關鍵，上了救護車就彷彿一腳踏進醫院。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.18）
劉先生說，發病當天，在搬運80公斤重物時，突感胸痛，因為胸痛難忍，合併冒冷汗，奔車直往高雄市消防局左營小隊，救護員執行心電圖，資料上傳高榮醫療團隊，經醫師判定急性心肌梗塞，在醫師指示下使用雙重抗血小板藥物，並火速送醫，高雄榮總團隊緊急啟動心導管治療，於48分鐘內迅速打通病人完全阻塞的左前降枝冠狀動脈，成功搶救寶貴生命。

重症醫學部主任黃偉春說，出現「胸痛、冒冷汗、合併喘氣」症狀要急電119，救護車有四大救命關鍵，上了救護車就彷彿一腳踏進醫院，高雄市救護車心電圖搶救超過300位急性心肌梗塞病人。但高雄市目前只有20%心肌梗塞病人利用119救護車到醫院搶救，提醒民眾，要留意身體狀況，儘速就醫，以免耽誤治療黃金時機。

▲高雄榮總連續四年捐贈高雄市政府到院前救護車用藥「守心藥盒」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.18）
▲高雄榮總連續四年捐贈高雄市政府到院前救護車用藥「守心藥盒」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.18）
高市衛生局局長黃志中表示，今年寒流發威，台灣各地到院前心跳停止、腦中風及急性心肌梗塞病人數激增。 而心肌梗塞一旦發生，隨時有機會可能因心律不整，進一步產生「到院前心跳停止」，這是冬天猝死的常見原因之一。

高雄榮總院長林曜祥表示，高雄市為全台第一個於救護車設置12導程心電圖的城市，經過9年的推動，共成功傳輸5300心電圖人次，成功搶救316心肌梗塞人次。高雄榮總推動台灣心肌梗塞照護超過15年，總共獲得210項國內外醫療照護品質改善獎項，團隊用心搶救世界的心跳聲，持續為推廣世界心肌梗塞照護而努力，也連續四年捐贈高雄市政府到院前救護車用藥「守心藥盒」。

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