黃俊哲當選民進黨新北總召　延攬六七年級新世代幹部接棒

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▲將接任下屆副召的張志豪(右)，也立刻與新任總召黃俊哲(左)商討黨團小內閣的人選。（圖/記者陳志仁攝，2021.01.18）

張志豪也趕過來補簽名，將接任下屆副召的張志豪也與新任總召黃俊哲商討黨團小內閣人選，並以六、七年級為主，包括延攬媒體經驗的彭佳芸、法律背景鄭宇恩外，也禮讓一席幹部給新蘇；張志豪也建議先盤點地方的需求，包括盤整前瞻建設預算、檢視長照政策、加速社會住宅，再來擬定地方與中央未來如何聯手進行議題的攻防。