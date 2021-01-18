黃俊哲當選民進黨新北總召 延攬六七年級新世代幹部接棒
記者陳志仁/新北報導
2021-01-18 16:21:28｜2021-01-18 16:33:44
民進黨新北市議會黨團今(18)日的下午2點召開黨團會議，推舉下屆的議會總召，26席的議員中有17人簽到，唯一登記參選總召的黃俊哲順利當選；黃俊哲表示，希望未來黨團的運作不要再區分「新蘇」、「非新蘇」，也會力邀陳文治再加入黨團的群組。
黃俊哲指出，外界以往會以「新蘇」、「非新蘇」來看待黨團的運作，這其中也產生不少的誤會，這次輪到「英系」擔任總召，因此前幾天也特別一一的打電話向黨團的成員致意，期盼能淡化以「新蘇」、「非新蘇」的色彩，強化黨團的功能；此外，也感謝陳啟能的禮讓，下下屆的總召更有揮灑舞台、並力邀新系的前副議長陳文治議員再加入黨團群組運作。民進黨在新北市議會原本有25席的議員，總統蔡英文2020尋求連任時，無黨籍的彭佳芸則加入民進黨；今日的黨團會議在新北市議會101會議室舉行，共有羅文崇、陳科名、李倩萍、廖宜琨、彭成龍、何淑峰等17人簽名出席，但實際僅有黃俊哲、戴瑋珊、王淑慧、林銘仁、鄭宇恩、鍾宏仁、賴秋媚、李坤城、張錦豪、周雅玲、彭佳芸在場。
黨團會議結束後，張志豪也趕過來補簽名，將接任下屆副召的張志豪也與新任總召黃俊哲商討黨團小內閣人選，並以六、七年級為主，包括延攬媒體經驗的彭佳芸、法律背景鄭宇恩外，也禮讓一席幹部給新蘇；張志豪也建議先盤點地方的需求，包括盤整前瞻建設預算、檢視長照政策、加速社會住宅，再來擬定地方與中央未來如何聯手進行議題的攻防。