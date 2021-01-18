中國宣稱「國產疫苗銷路佳」 評論家打臉：誰敢打？
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-18 16:50:36
日前包含菲律賓、巴西等國皆向中國購買大量科興生技（Sinovac Biotech）製造的新冠肺炎疫苗，而新華網昨日發布一則官方評論，表示由中國國藥集團生產的新冠肺炎疫苗，已有100萬劑運達塞爾維亞（Serbia），受到總統武契奇（Aleksandar Vucic）的親自迎接，還表示將接種中製疫苗，強調「物美價廉」、廣受全球歡迎。
新華網官方網站刊出標題為「中國疫苗為何受到世界歡迎」的一篇評論文章，提到「越來越多國家將目光投往中國」、「各國政要率先接種，包括印尼總統佐科威（Joko Widodo）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）等，表達對中製疫苗的信任」，並說中國疫苗「最早承諾將無私的供給為全球公共產品」。此番評論引發不少意見，對此，中國時事評論家馬聚表示，巴西日前公布中國製疫苗有效率僅有5成、更有73種副作用，這些數據卻被「河蟹」，國藥公司兩位高層主管相繼離職，且還傳出有航空公司高層施打疫苗後，喪失工作能力等情事，這樣的中國疫苗誰敢打？另外，2020年中國國家主席習近平曾表示，若中國開發出新冠肺炎疫苗，會優先提供給發展中國家、「特別是非洲」，但中國外交部長王毅結束非洲5國出訪行程後，卻沒有做出任何提供疫苗的承諾，賴比瑞亞（Liberia）公共事務部前部長摩爾（W. Gyude Moore）批評，「中國對非洲許下有關疫苗的承諾都是不切實際。」