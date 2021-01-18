NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中國宣稱「國產疫苗銷路佳」　評論家打臉：誰敢打？

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-18 16:50:36

▲中國國藥集團中國生物新冠滅活疫苗，31日已獲准有附條上市。（圖／翻攝自新華社）
▲中國國藥集團中國生物新冠滅活疫苗，2020年12月31日已獲准有附條上市。（圖／翻攝微博）
日前包含菲律賓、巴西等國皆向中國購買大量科興生技（Sinovac Biotech）製造的新冠肺炎疫苗，而新華網昨日發布一則官方評論，表示由中國國藥集團生產的新冠肺炎疫苗，已有100萬劑運達塞爾維亞（Serbia），受到總統武契奇（Aleksandar Vucic）的親自迎接，還表示將接種中製疫苗，強調「物美價廉」、廣受全球歡迎。
我是廣告 請繼續往下閱讀
新華網官方網站刊出標題為「中國疫苗為何受到世界歡迎」的一篇評論文章，提到「越來越多國家將目光投往中國」、「各國政要率先接種，包括印尼總統佐科威（Joko Widodo）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）等，表達對中製疫苗的信任」，並說中國疫苗「最早承諾將無私的供給為全球公共產品」。
▲巴西新聞網站引述2名檢視過疫苗效力評估的人士說法，稱由中國科興生物（Sinovac
▲巴西新聞網站日前公布實驗數據，由中國科興生物研發的新冠肺炎疫苗一般效力僅有50.4％。（圖／美聯社／達志影像）
此番評論引發不少意見，對此，中國時事評論家馬聚表示，巴西日前公布中國製疫苗有效率僅有5成、更有73種副作用，這些數據卻被「河蟹」，國藥公司兩位高層主管相繼離職，且還傳出有航空公司高層施打疫苗後，喪失工作能力等情事，這樣的中國疫苗誰敢打？
另外，2020年中國國家主席習近平曾表示，若中國開發出新冠肺炎疫苗，會優先提供給發展中國家、「特別是非洲」，但中國外交部長王毅結束非洲5國出訪行程後，卻沒有做出任何提供疫苗的承諾，賴比瑞亞（Liberia）公共事務部前部長摩爾（W. Gyude Moore）批評，「中國對非洲許下有關疫苗的承諾都是不切實際。」
關鍵字

NOW民調中心

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

繼續作答
顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

1月11日為放大「Taiwan」字體新版護照的發行首日，您也會想換嗎？

不會
66.32%33.68%
2021-01-12-2021-01-18
即時
推薦閱讀