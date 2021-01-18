富商「戀屎」驚人性癖曝光！累慘應召女
記者羅凌筠/綜合報導
2021-01-18 17:05:15｜2021-01-18 17:18:11
雞排妹（鄭家純）網路節目《深夜保健室》邀請性學教授林役勵、人氣圖文插畫家「超直白」討論野戰情趣。林役勵指出，打野砲普遍被說成「特殊性癖好」，但她傾向說是「比較不一般的性喜好」。林役勵引用名言道：「所有人可以做的性行為都是正常的。」例如她曾聽過性工作者專接「戀屎」富商的要求，每次性行為必須客製化不同風味的屎。而只要是建立在安全合法、雙方知情且了解風險的情況下，性是可以很多元的。
超直白受節目之邀，前往高雄5大野戰地點實地探訪，包括美術館、衛武營、旗津沙灘、忠烈祠、小港機場周邊等等，超直白認為這些地點隱蔽性真的很高，不過自己是巨蟹座，非常需要安全感，絕對不會嘗試野戰。網友也表示這些景點容易聚集「阿飄」，尤其是忠烈祠更是聚陰之地，敢在此處野戰的民眾十分有膽。即便超直白、雞排妹都表示自己不是野戰派，但前者透露有認真思考過是否可跟男友在陽台上試試看，雞排妹也自爆曾經有人約她去辦公室女廁野戰，令她超困惑：「辦公室就算了，為什麼是廁所，還指定女廁？」節目最後還請到律師來現身說法，律師表示，打野砲本身若非意圖使人觀覽則無違法，反倒是撞見後拍攝上傳者才小心觸法。