韓529萬訂閱網美捍衛文化 大陸怒攻擊「泡菜是我們的」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-01-18 16:48:13｜2021-01-18 17:44:38
南韓知名吃播（以吃美食為主的影片）網紅Hamzy，以特有的品嚐食物影片，深受亞洲不少粉絲喜愛，YouTube頻道擁有529萬各地粉絲訂閱，更獲大陸平台簽約成直播主。她日前點讚一名韓網友留言，內容為大陸人覺得泡菜、包飯是他們的文化「看了很生氣」，動作讓大陸粉絲心碎，指她「辱華」揚言抵制，讓人看傻眼。
Hamzy經常透過採買、烹煮到品嚐的方式呈現韓國美食，是南韓知名的吃播主。她日前上傳一支蔬菜包飯的影片，韓國粉絲留言表示「看到這個好生氣，大陸人竟然說包飯是他們的文化」，Hamzy也點讚該留言，動作卻惹怒大陸粉絲，紛紛指她「辱華」，除了大鬧YouTube，更到微博、IG留言攻擊她。因事情鬧得沸沸揚揚，Hamzy為此發文、直播道歉，表示因為粉絲來自各國，所以會先習慣性的一次點讚留言，除了引起風波的包飯內容，也有點讚罵她的留言，自稱是「無心之舉」，強調絕無侮辱大陸之意，「我是真心尊重中國飲食文化，希望能大家感受到」。
Hamzy的道歉惹怒韓國粉絲，指她為錢拋棄國家，Hamzy則向網友表示，因為大陸人一直罵，所以經紀人要求道歉，自己當然認為泡菜、包飯是韓國的飲食文化；此回應被大陸網友看見，再度批評謾罵，Hamzy裡外不是人再掀討論。
Hamzy合作的大陸平台粉絲數狂跌，今（18日）對岸公司自行宣布解約，並刪除她的吃播影片，以及將相關產品下架。