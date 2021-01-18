高雄市長官邸終於開放借用　公益團體可申請

我是廣告 請繼續往下閱讀
市長陳其邁認為官邸空間多元寬敞，具備開發公用財產的高度價值，市府應更加貼近市民生活，因此決定將官邸進行活化轉型，讓高雄民眾有機會認識「市長的生活環境」，未來官邸將開放提供公益社團舉辦公益活動，期待透過空間活化賦予官邸新生命，藉以建構與公益團體開放交流的平台，同時也更加「接地氣」。
陳其邁強調，今後會將官邸1樓約68坪的室內空間，以及後院約482坪的廣闊草地劃為開放場域，提供公益性社團法人、財團法人及公益性社會團體用以舉辦會議、座談會等公益活動，重新打造官邸成為一個與市民有更多互動、讓大家感到親切的場所。
負責官邸管理的行政暨國際處表示，「高雄市政府首長職務宿舍場地使用管理規則」經市政會議審議通過，已送高雄市議會備查，並已刊登市府公報發布施行，即日起可開放借用，如有公益團體希望使用場地，可依循該規則進行申請；而為因應武漢肺炎（COVID-19）疫情，提醒申請人配合相關防疫管制措施，期盼將市長官邸的全新面貌帶給高雄市民。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。