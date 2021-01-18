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高雄市長官邸終於開放借用　公益團體可申請

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-18 16:47:30

坐落於凱旋二路上的高雄市長官邸即日起開放公益團體申請借用。（圖／高市府行政暨國際處提供）
▲坐落於凱旋二路上的高雄市長官邸即日起開放公益團體申請借用。（圖／高市府行政暨國際處提供）
前高雄市長韓國瑜2018年上任後不住凱旋二路上的市長官邸，而是選擇在左營區租屋，期間更曾拋出將官邸開放給公益團體使用的構想，而現任市長陳其邁因左營區有住處也沒搬進官邸，如今閒置兩年的官邸，確定將開放提供公益社團舉辦公益活動，更加「接地氣」。
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高雄市政府市長官邸坐落於凱旋二路，歷經多任市長，迄今已有40多年歷史，可說是見證了高雄市近代發展過程，前後院有寬敞草皮，雖然已經是老房子，但因每年仍有編列預算維護，屋況依舊良好。
▲官邸空間寬敞。（圖／高市府行政暨國際處提供）
▲官邸空間寬敞。（圖／高市府行政暨國際處提供）
市長陳其邁認為官邸空間多元寬敞，具備開發公用財產的高度價值，市府應更加貼近市民生活，因此決定將官邸進行活化轉型，讓高雄民眾有機會認識「市長的生活環境」，未來官邸將開放提供公益社團舉辦公益活動，期待透過空間活化賦予官邸新生命，藉以建構與公益團體開放交流的平台，同時也更加「接地氣」。

陳其邁強調，今後會將官邸1樓約68坪的室內空間，以及後院約482坪的廣闊草地劃為開放場域，提供公益性社團法人、財團法人及公益性社會團體用以舉辦會議、座談會等公益活動，重新打造官邸成為一個與市民有更多互動、讓大家感到親切的場所。

▲官邸1樓約68坪的室內空間可提供公益性社團法人、財團法人及公益性社會團體用以舉辦會議、座談會等公益活動。（圖／高市府行政暨國際處提供）
▲官邸1樓約68坪的室內空間可提供公益性社團法人、財團法人及公益性社會團體用以舉辦會議、座談會等公益活動。（圖／高市府行政暨國際處提供）
負責官邸管理的行政暨國際處表示，「高雄市政府首長職務宿舍場地使用管理規則」經市政會議審議通過，已送高雄市議會備查，並已刊登市府公報發布施行，即日起可開放借用，如有公益團體希望使用場地，可依循該規則進行申請；而為因應武漢肺炎（COVID-19）疫情，提醒申請人配合相關防疫管制措施，期盼將市長官邸的全新面貌帶給高雄市民。

▲官邸1樓約68坪的室內空間可提供公益性社團法人、財團法人及公益性社會團體用以舉辦會議、座談會等公益活動。（圖／高市府行政暨國際處提供）
▲官邸1樓約68坪的室內空間可提供公益性社團法人、財團法人及公益性社會團體用以舉辦會議、座談會等公益活動。（圖／高市府行政暨國際處提供）
 
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