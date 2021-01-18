臺灣文學基地開幕　李永得：孕育多元文化

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文化部表示，7棟房舍型塑基地一方空間，經重新定位及命名，精彩串聯文學各面向，包含「齊東舍」規劃「不願被消失：日式宿舍到文學基地」常設展，陳述完善的保存歷程；「悅讀館」打造臺北最強故事屋，兒童能閱讀各式繪本，並將延伸服務，鼓勵創齡觀眾來聽故事，進而講出自己的生命故事；「展覽廳」首檔特展「二十歲，你好：作家的青年足跡」回顧一百年間的文學創作環境，展示各世代在時代狂潮中擺蕩的20歲；「繆思苑」提供作者駐村自由創作並與民眾互動，新生代作家楊双子將率先入住；「文學厝」以「拾藏：臺灣文學物語」特展開展，之後提供全臺結盟的文學館舍活動策劃、舉辦、專題討論等專業交流；「創作坊」則是跨界多元活動的場域。
作家吳晟說，自己曾多次造訪以前的齊東詩舍，今天看到煥然一新的臺文基感到非常高興﹔以名稱來講，詩舍較有家族的味道，基地則有更多使命感，從園區的老樹到整體規劃都深深感受臺文基團隊的用心，也從臺文基成立的文學盛事中看到文化深化累積的臺灣文學厚度。
臺文館指出，臺文基邀請為村上春樹新書繪製插畫的高妍設計主題人物少女「齊齊」與虎精「阿飛」，他們如同每個初識臺灣文學，對文學充滿好奇的讀者，透過兩位主題人物的視角，翻轉人們習常的閱讀思維﹔今天開幕時立法委員賴品妤特別cosplay齊齊與夾腳拖劇團成員扮演的阿飛一同介紹臺文基，精彩逗趣。
此外，臺文基園區還有巧妙的3個防空洞，以及幸福草地與玻璃屋可在草地與自然光之間，沉澱文學的美好。