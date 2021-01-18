越南仙女網美身材超骨感！眾人稱羨她卻自曝：很自卑

名叫Jamie的越南網美＠lapetitejamieg 外型慵懶甜美，還擁有令眾人稱羨的纖細身材，不過，

本人卻表示對自己的身材十分沒自信，更自曝經常因此遭到霸凌，她在IG上分享這段過往，引發粉絲共鳴。

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打開 Jamie 的IG版面可以看到，照片中的她雙腿纖細、小腹平坦、鎖骨突出，是許多女孩心中理想的身材樣貌。但她卻自爆這樣的身材讓他飽受同儕嘲笑與霸凌。她表示，她天生就很瘦，沒有什麼曲線，因此大家都會笑他「很平」、「看起來病懨懨的」、「沒有女人味」。

她表示，這些言語在長年下對她的心靈造成影響，讓她非常沒自信，並在高一的時候罹患「身體畸形恐懼症」（Body dysmorphic disorder）。她開始把自己全身包得緊緊的，穿過於寬鬆的衣服，就連在炙熱的夏天都堅持穿外套。





罹患身體畸形恐懼症的患者會過度關注自己的體像並對自身的「缺陷」進行過度誇張的臆想，任何小小的缺陷都能讓患者極度沒有安全感，而有時他們在意的「缺陷」根本不存在。



▲名叫Jamie的越南網美＠lapetitejamieg 外型慵懶甜美，還擁有令眾人稱羨的纖細身材。（圖／翻攝自IG） 後來 Jamie 來到澳洲就讀，情況依舊沒有好轉，許多同學會揶揄她「太瘦才平胸」、「腰能這麼細是因為她飛機場」，而她表示自己個性內向選擇默默承受，身體卻開始亮紅燈，體重不斷往下掉。校方發現後表示，如果他的身體狀況未改善就必須安排居家就讀，讓她焦慮感瞬間爆棚，每天都強逼自己進食，最後雖然成功達標，但那段時間過得十分煎熬。





Jamie 指出，大家通常會覺得嘲笑胖的人很過分，卻不會覺得嘲笑瘦的人有什麼不對，因為他們「本來就佔盡優勢」，但這並不代表瘦的人沒有自己的掙扎與困擾。她表示，後來她學會對這些霸凌言語予以反擊，卻仍會被說是「得了便宜還賣乖」，引發不少粉絲共鳴。

Jamie 在越南出生長大，並在16 歲那年來到澳洲讀書，現年22歲的她仍是大學生，就讀設計。Jamie 經常在IG上分享穿搭外，也常常述說自己對抗精神疾病的過程並與粉絲交流心路歷程，在IG上吸引近四萬人追蹤。