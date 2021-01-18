直擊唐吉訶德首店！熊本草莓、活貝、美妝數千商品襲台

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為了滿足台灣消費者的喜好，「DON DON DONKI」也提供許多台灣市場獨有的限定服務，包括供應多個蘋果品種，以及首次於鮮魚區販售活貝類等。此外，商場內也將販賣熟食和新鮮壽司等，以滿足消費者即食餐的需求。
除了琳瑯滿目的商品，店內擺設裝潢也有濃濃的日本風，現場還不斷播放洗腦主題曲，希望讓DON DON DONKI品牌形象深植人心。直擊相關產品，三樓充斥滿滿零食區，各種日本糖果、餅乾、泡麵，光零食類就有2000多種，甚至超過30％是全通路低價，還有多樣品牌自有的獨家商品，光是美妝類的獨賣商品就高達40%。
二樓生鮮區，則是入口就放著讓人垂涎熊本草莓，還有各式品種的蘋果，還有多品項的日本進口蔬果，甚至有高人氣的麝香葡萄，肉品區也品項豐富，高檔和牛千元有找，裡面也販售國產豬肉，除此之外，海鮮類品項也相當豐富，從海膽、生魚片到活貝，應有盡有。根據業者透露，生鮮的產品佔比大約25%35%，未來也會不斷提供各類新品項。
一樓則是以日本美食、雜貨、收銀區為主，還狂設50個收銀台，甚至商場外頭還有熱食區，像是烤甜番薯、DonDon燒、串燒、關西煮、炒麵麵包等，都有販售。
「DON DON DONKI」近年持續於新加坡、泰國和香港等市場展店，全球據點包括日本、夏威夷、加州、亞太區，台灣泛亞零售董事長竹內三善就提到，從2017年起，唐吉訶德開了新業態的DON DON DONKI，台灣首店也將從日本帶過來很多商品，竹內三善強調，會是台灣顧客沒看過的獨有商品。
不過為了因應新冠肺炎疫情管理，店鋪將維持350人最大容量，等待入店排隊人數也同時限制在250人，超過排隊入店人數時則會發放手環，讓民眾在安排的預定時間入場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。