疑假冒「川粉」闖國會 反川人士被捕
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-18 19:28:54
美國總統川普（Donald Trump）支持者6日闖入國會引發全球撻伐，但現傳出其實闖入國會的成員不僅有川粉，更有左翼團體涉入、甚至是反川人士，都偽裝成川粉闖入並破壞國會。
美國聯邦調查局（FBI）14日逮補了一名「反法西斯主義運動（Antifa）」核心幹部蘇利文（John Sullivan），他涉嫌在國會大廈衝突事件中假扮成川普支持者的樣子，煽動暴力行動；另外一名以「炙烤阿拉斯加（Baked Alaska）」為網路代號的反川人士，15日也因參與闖入國會大廈被捕。這名以「炙烤阿拉斯加」為名在網路上發表影片的男子，本名為吉奧內特（Tim Gionet），曾任BuzzFeed串流影片創作人，他6日透過串流媒體平台從國會大廈內進行了直播；他推出的許多影片，目前在YouTube頻道上仍然可見，「炙烤阿拉斯加」在2019年曾為民主黨的台灣移民之子楊安澤（Andrew Yang）競選黨內總統初選背書，甚至為楊安澤製作了MV。
闖入國會的成員身分如今已眾說紛紜，14日落網的蘇利文聲稱自己只是做影像紀錄，翌日就無保獲釋，也引發網友質疑美國司法機關執法雙重標準爭議。