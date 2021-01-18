疫情升溫未來恐「封院」？柯文哲：我們能做的絕對多更多
記者丁上程/台北報導
2021-01-18 18:46:50
新冠肺炎疫情最近在台灣又開始升溫，主要是北部某醫院的一名醫師，因為在幫新冠肺炎病患插管時，不慎遭到傳染，此外該醫師的護理師女友，以及院內的某醫師，也在接觸過程中被傳染。也因此該醫院也開始進行全面篩檢等相關防疫計劃，不過「封院」的可能性，一直被外界拿出來討論。對此過去曾擔任台大醫院醫師的台北市長柯文哲，也在臉書上PO文，表示現在的醫療技術加上過去的經驗，「我們能做的絕對比封院多更多」。
柯文哲表示，這幾天很多人在討論「封院」的可能性，「我想起SARS爆發時的和平醫院、與被迫關閉的台大急診處。當年，大家面對這個陌生的傳染病，都沒有經驗。」柯文哲說，「當整個和平醫院被封鎖，醫護人員與確診者並沒有足夠的時間、設備做好分區隔離，也得不到完整的醫療照護。封院在某種程度上擴大了社會的恐懼，造成難以挽救的遺憾」。柯文哲強調，雖然SARS讓臺灣上了慘痛的一堂課，但今非昔比，如今COVID-19病毒株已被確認、疫苗也研發了，變種病毒一一現形。現在的醫療技術加上過去的經驗，「我們能做的絕對比封院多更多。」柯文哲說，「首先，必須更完善疫調追蹤、確認確診者軌跡，更嚴謹落實自主管理與居家隔離；讓防疫資訊更公開透明，醫護與人民要同步提高警戒。指揮中心也必須向外界充份說明，避免資訊落差造成恐慌」。「此刻我們絕對不能自亂陣腳、互相攻擊，保留醫療量能，才可能一起撐到終點。」柯文哲直言，2003年SARS期間，也曾住在醫院辦公室不敢回家，身心背負著極大的壓力。「因此為了給醫護警消更實質的協助，臺北市早已準備好警消醫護加油棧，歡迎大家到舒適的旅館裡安心休息，吃飽、洗澡、好好放鬆後再回到前線。」柯文哲說，「我們也準備了同仁們的勤務加給，感謝你們的守護，讓臺北市做警消醫護同仁最堅實後盾！」