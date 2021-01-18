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快訊／防堵新冠肺炎疫情！台大醫院緊縮加護病房探病規定

記者劉雅文/台北報導

2021-01-18 20:07:25｜2021-01-18 20:07:31

▲台大醫院宣佈更改探病規定。（示意圖／取自 pixabay ）
▲台大醫院宣佈更改探病規定。（示意圖／取自 pixabay ）

新冠肺炎疫情越演越烈，中央流行疫情指揮中心，今天再度公布桃園部立醫院院內感染持續擴大，目前已經五人染疫，新增1例案863，為案838等人之同醫院護理師，因匡列為案856接觸者，於昨(17)日再次採檢並於今日確診。

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為了防堵疫情，台大醫院原訂管制進出人員，規範探病預約每日固定2次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時，今（18）天晚間也宣布自2021年1月19日起，為了管制進出人員，改為一般病房每日固定2次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時，加護病房每日固定1次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時。

指揮中心則是針對院內感染的醫院，作出調整，將指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」，並且將確診個案曾活動之病房關閉，病房內病人安排一人一室進行隔離；個案活動空間清空消毒，待環境採檢確認安全後再啟用。

甚至也會清空相關樓層，區域嚴格管制，還要安排專家進駐，針對醫院之感染管制措施等防治作為給予指導及協助，而且全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制。另外也會加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

指揮中心統計，截至目前國內累計137,512例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含135,321例排除)，其中862例確診，分別為762例境外移入，61例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、756人解除隔離、99人住院隔離中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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