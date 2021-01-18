台灣自費篩檢比中國貴19倍？林俊憲：勝過在中國做19次

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對此，林俊憲在臉書寫下，就算台灣貴了19倍，也勝過在中國做19次篩檢。最近傳出多起醫院內確診的消息，連帶也讓自費篩檢詢問率大增，卻有人抱怨台灣的自費價格過高，是中國的19倍。其實跟其他先進國家比起來，台灣並沒有比較貴，真正該問的是：為什麼中國的檢測費可以壓到這麼低？今天有新聞報導，河北一家公司根本沒送驗就把收來的樣本全部標為陰性，事後把10個樣本混在一起檢測時，居然出現陽性反應，又把這10個人抓回來重新採檢，緊急啟動封城，而這家公司在全中國各地都有提供採檢，造成的漏洞有多大難以估計。
林俊憲分析，不送驗就不會有高昂成本，要多便宜就多便宜，這個新聞終於解開了中國式篩檢如此低價的秘密。網路上也流傳許多中國各地民眾排隊採檢的影片，過程完全沒有防護、樣本交叉污染，這種篩檢真的有用嗎？
林俊憲說，中國連病毒篩檢都可以介於有跟沒有之間，做出來的陰性證明一點可信度都沒有。台灣的篩檢價格較高，是因為過程嚴謹、防護周到，還保證會送驗。如果真的懷疑自己有可能確診，同樣的價格，是要選擇19次便宜的中國篩檢，還是1次嚴謹的台灣篩檢？相信大家都知道答案。
新聞來源為Newtalk 新頭殼