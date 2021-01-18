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台灣自費篩檢比中國貴19倍？林俊憲：勝過在中國做19次

新頭殼newtalk

2021-01-18 20:56:25

▲ （圖／新頭殼）
▲ 有台商抱怨採檢費用高出中國19倍，民進黨立委林俊憲也表示，就算貴19倍，也勝過在中國做19次。（圖／新頭殼）
最近在疫情記者會，有記者不停詢問指揮中心指揮官，為什麼台灣武肺自費篩檢價格較中國高出19倍？指揮官陳時中直接回答：因為準啊！針對民眾抱怨台灣自費價格高，綠委林俊憲表示，就算台灣貴了19倍，也勝過在中國做19次篩檢。
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據媒體報導，有台商認為台灣自費武肺篩檢費用要近7000元，跟中國醫院自費篩檢價格比起來貴了19倍多，為何台灣篩檢會比中國費？陳時中早先回答均為價格部份已有略為調整，但會再檢討。但今天記者又再詢問，為什麼會比中國貴19倍？陳時中忍不住說：「因為準啊！」他表示，近日也有媒體報導，據了解中國有些檢驗中心就是把一批採檢檢體送進去後沒經過檢驗就直接把結果批示成陰性。他認為一直拿台灣和中國篩檢費用比較沒意義，但指揮中心仍會針對相關費用在做研擬和討論。
對此，林俊憲在臉書寫下，就算台灣貴了19倍，也勝過在中國做19次篩檢。最近傳出多起醫院內確診的消息，連帶也讓自費篩檢詢問率大增，卻有人抱怨台灣的自費價格過高，是中國的19倍。其實跟其他先進國家比起來，台灣並沒有比較貴，真正該問的是：為什麼中國的檢測費可以壓到這麼低？今天有新聞報導，河北一家公司根本沒送驗就把收來的樣本全部標為陰性，事後把10個樣本混在一起檢測時，居然出現陽性反應，又把這10個人抓回來重新採檢，緊急啟動封城，而這家公司在全中國各地都有提供採檢，造成的漏洞有多大難以估計。

林俊憲分析，不送驗就不會有高昂成本，要多便宜就多便宜，這個新聞終於解開了中國式篩檢如此低價的秘密。網路上也流傳許多中國各地民眾排隊採檢的影片，過程完全沒有防護、樣本交叉污染，這種篩檢真的有用嗎？

林俊憲說，中國連病毒篩檢都可以介於有跟沒有之間，做出來的陰性證明一點可信度都沒有。台灣的篩檢價格較高，是因為過程嚴謹、防護周到，還保證會送驗。如果真的懷疑自己有可能確診，同樣的價格，是要選擇19次便宜的中國篩檢，還是1次嚴謹的台灣篩檢？相信大家都知道答案。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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