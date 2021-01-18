太幸運還是不幸？她「1年被隔離6次」仍沒確診：快習慣了

新冠疫情傳播迅速，不少接觸者得進行居家隔離檢疫才能避免將病毒傳播，各國也紛紛依國內疫情嚴重程度祭出防疫政策禁止大型集會、宣傳維持社交距離等政策。不過在中國就有一名化名古娟的女子，在過去的這一年來，因為連續與確診患者有接觸，一年內就被要求隔離了6次，所幸經過檢驗後皆無傳出染疫症狀，她在受訪時也不禁感嘆面對疫情最重要的果然不是恐慌而是配合，不少網友看完她的經歷後也掀起討論。

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根據陸媒《搜狐新聞》報導，這名女子是目前在北京工作的石家莊人，去年1月22日與好友相約到雲南旅行，沒想到恰好碰上武漢爆發新冠疫情，26日回到石家莊後就被通知得居家隔離。14天後又因為他們參加的雲南旅行團有團員確診，古娟被列為密切接觸者，2月9日又被帶到石家莊市正定縣三里屯醫院進行定點隔離。

▲一年內因為不斷傳出與確診肺炎者也接觸，她也被迫接受居家隔離。（示意圖／美聯社／達志影像）

直到這波隔離結束後，已經是2月23日了，打算回到北京工作的她仍得接受住所居家隔離14天，而五天後因為其他室友也返回住處，隔離期間作廢只能重新計算。6月時北京一處市場也爆發疫情，其中一名確診外送員曾到她的單位送餐，因此又接受到隔離14天的通知。

而今年元旦古娟回到河北石家莊過節，正巧再度碰上了河北爆發疫情，一回北京後就被通知得在2021年一開始就接受隔離直到1月15日，直到昨（17）日解封後受訪，她才無奈表示終於結束了一年內的第六次隔離生活。

此外她也向媒體表示，自己居家隔離以後快習慣如此規律的生活了，「可以看看書、練練廚藝」，更以自身經歷勸告民眾，千萬不要隱瞞病情和行程。消息傳出後，不少網友也同情表示「一年隔離三個月。真正的隔離人生」、「六次隔離居然都沒確診真是幸運啊」、「千萬別小看疫情」、「真到底該說強運還是不幸呢」。（編輯：楊智傑）