代銷龍頭董座跨領域賣精品咖啡　5年要開200家

台灣人喝咖啡越喝越精緻，業者也積極拓展市場，南台灣代銷龍頭上揚國際建築團隊跨足產業，進入咖啡世界，董事長林聰麟個人轉投資成立麟餐飲美食公司，旗下第3家、高雄第1家「麟咖啡」今（18）日開幕，林聰麟說，今年底目標20家，5年內要展店200家，將成為全台第三大的咖啡連鎖品牌。

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▲南台灣代銷龍頭上揚國際建築團隊跨足產業，進入咖啡世界，董事長林聰麟個人轉投資成立麟餐飲美食公司，旗下第3家、高雄第1家「麟咖啡」開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.18）

× ▲南台灣代銷龍頭上揚國際建築團隊跨足產業，進入咖啡世界，董事長林聰麟個人轉投資成立麟餐飲美食公司，旗下第3家、高雄第1家「麟咖啡」開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.18）

▲麟咖啡走精品咖啡路線，除了百萬級義式咖啡機、更有迷人的手沖莊園咖啡。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.18）

× ▲麟咖啡走精品咖啡路線，除了百萬級義式咖啡機、更有迷人的手沖莊園咖啡。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.18）

高雄美術皇居店開幕活動，即日起至1月22日，所有飲品買一送一（單品手沖咖啡除外）；即日起至二月底貴賓儲值1000元即贈200元開卡禮。