代銷龍頭董座跨領域賣精品咖啡 5年要開200家
記者陳美嘉／高雄報導
2021-01-18 21:01:56
台灣人喝咖啡越喝越精緻，業者也積極拓展市場，南台灣代銷龍頭上揚國際建築團隊跨足產業，進入咖啡世界，董事長林聰麟個人轉投資成立麟餐飲美食公司，旗下第3家、高雄第1家「麟咖啡」今（18）日開幕，林聰麟說，今年底目標20家，5年內要展店200家，將成為全台第三大的咖啡連鎖品牌。
「麟咖啡」高雄美術皇居店18日開幕，市長陳其邁、行政院南服中心執行長陳政聞、議員林智鴻等皆獲邀剪綵。林聰麟指出，麟咖啡不是只有單純賣咖啡和餐點，還兼具助攻房屋建案銷售的任務，以台南「清景麟巴克禮」大樓預售案為例，麟咖啡未進駐前，每周約30組客人賞屋，咖啡店開張後，平均來客超過100組，創造的附加價值驚人，而初期店面會與建案結合。 麟咖啡走連鎖路線，但每一間都是精品咖啡，除了百萬級義式咖啡機、更有迷人的手沖莊園咖啡，更推出只有在麟咖啡喝得到的麟配方義式咖啡豆，選用四種不同產地口味，更能增加風味及層次。
高雄美術皇居店開幕活動，即日起至1月22日，所有飲品買一送一（單品手沖咖啡除外）；即日起至二月底貴賓儲值1000元即贈200元開卡禮。